كوب من الكركديه يمنحك فوائد صحية غير متوقعة أبرزها محاربة السكرى

بيروت - نادين محمد -

فوائد صحية مذهلة لتناول كوب من الكركديه لصحتك؛ فهو يعالج السكرى ويحارب السرطان وارتفاع ضغط الدم .. إليك أبرز فوائد تناول كوب من الكركديه لصحتك.

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وفقاً لدراسة؛ فإن الكركديهيمنع امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، وبالتالي، يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع الجلوكوز بعد الأكل، أو ارتفاع السكر بعد الوجبات.



قد تضطر النساء الحوامل المصابات بمرض السكر إلى مواجهة بعض التحديات الإضافية خلال فترة الحمل؛ مقارنةً بالنساء الحوامل غير المصابات بالسكري.



تشمل المضاعفات، زيادة الوزن عند الولادة والولادة المبكرة؛ و أظهرت دراسة أن الكركديه يمكن أن يسبب آثاراً إيجابية على النساء الحوامل المصابات بداء السكري ونسلهن؛ مقارنة بالنساء الحوامل غير المصابات بالسكري، وقد يكون هذا بسبب وجود مركبات الفينول والفلافونويد في الكركديه، المسؤولة عن آثاره المضادة لمرض السكري.

يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين النساء، يمكن أن يساعد الكركديه في تقليل جرعات العلاج الكيميائي، عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

3.يعالج ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يساعد استهلاك الكركديه يومياً في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى المتوسط.

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4.يعالج البرد



بعض الأحماض الفينولية الموجودة في الكركديه تشمل حمض الأسكوربيك «فيتامين ج»، وحمض الماليك، وحمض الستريك، وحمض الهيدروكسيسيتريك.. لهذه الأحماض تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ضد مجموعة من الأمراض، بما في ذلك البرد والسعال والأنفلونزا.. يمكن أن يساعد الكركديه في التخفيف الفوري من السعال والبرد.

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5 . يساعد المصابين بالسمنة

يساعد تناول كوب من الكركديه فى محاربة السمنة؛ لغناه بمركبات الأنثوسيانينوالبوليفينول، التي تساعد في علاجالالتهاب في الجسم، وبالتالي عكس التغيير الجيني الذي يسبب السمنة.

يُعرف الكركديه أيضاً بتركيبة آمنة وفعالة للسمنة.

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أظهرت دراسة أن الكركديه يمكن أن يساعد في منع نمو خلايا سرطان الجلد، وهو نوع من سرطان الجلد المسؤول عن 80 في المائة من وفيات سرطان الجلد.. تحتوي زهرة الكركديه على مادة البوليفينول التي لا تمنع نمو الخلايا السرطانية فحسب؛ بل توقف نموها أيضاً لدى الأشخاص المصابين بالفعل بسرطان الجلد.. وبالتالي، قد يساعد في تقليل معدل وفيات الحالة.



7 . جيد للقلب

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يُعتقد أن الكركديه يحتوي على مادة البوليفينول المفيدة للقلب.. يمكن أن يساعد في علاج أمراض القلب المختلفة، مثل: ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وبالتالي يحافظ على صحة القلب.. كما أن الكركديه لديه القدرة على الحد من الأكسدة والالتهابات في القلب، وهذا يمنع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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8 . جيد للجهاز التناسلي

أظهرت دراسة أن الكركديه يمكن أن يساعد في تنظيم الدورة الشهرية وعلاج عسر الطمث «تقلصات الدورة الشهرية الشديدة والألم» عند النساء.. يمكن أن تساعد الزهرة أيضاً في علاج العقم عند النساء، قد يزيد الكركديه من إنتاج هرمون الإستراديول والبروجسترون في الجسم، وهما الهرمونان اللذان يساعدان في الحفاظ على الدورة الشهرية وتقليل الأعراض ذات الصلة.