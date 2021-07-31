شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة لتناولها فى الكيتو دايت.. أبرزها الأفوكادو والسبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكيتو دايت هو نظام غذائي عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات لإنقاص الوزن، وهناك بعض الأطعمة الصديقة للكيتو دايت وتساعدك فى الاهتمام بصحتك والحفاظ على التغذية الجيدة أثناء مراقبة وزنك أثناء اتباع نظام الكيتو دايت، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة التي يجب تناولها في الكيتو دايت، بحسب موقع usnews.

أفضل الأطعمة لتناولها في الكيتو دايت

الأفوكادو

الأفوكادو هي العنصر الغذائي الأول في الأنظمة الغذائية الصديقة للكيتو، فهو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهي نوع صحي من الدهون عند تناولها باعتدال.

والأفوكادو أيضًا مصدرًا للألياف ومجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، حيث يساعدك تناول الأفوكادو على الشعور بالشبع - وهو نصف المعركة عندما تحاول إنقاص الوزن.

سمك السلمون

سمك السلمون مصدر للدهون الصحية والأوميجا 3 ويمكن تناوله بعدة طرق على سبيل المثال، يمكنك تقطيع السلمون إلى مكعبات من أجل القلي السريع أو الشوى.

الدجاج

يمكنك تناول صدور الدجاج منزوعة الجلد أو يمكنك طهي الدجاجة بالكامل وشويها لتناولها أثناء اتباع الكيتو دايت.

المكسرات وزبدة اللوز

الجوز واللوز من أفضل المكسرات لتناولها أثناء اتباع كيتو دايت إنها أقل نسبة كربوهيدرات ولديها نسبة جيدة من الدهون الصحية وكذلك زبدة اللوز أفضل من غيرها. ويجب الابتعاد عن زبدة الفول السوداني لأن الفول السوداني أعلى قليلاً في جانب الكربوهيدرات

التوت

التوت هو محبوب العديد من الأنظمة الغذائية، بما في ذلك نظام كيتو الغذائي التوت الأسود ، على سبيل المثال ، هو خيار جيد لضبط مؤشر نسبة السكر في الدم.

التوت هو أحد الأطعمة الرئيسية فى الكيتو دايت، لاحتوائه على الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة الأخرى وقليل السكر.

اللفت والسبانخ

يمكن أن تسير الأطعمة النباتية الصحية مع نظام كيتو الغذائي جنبًا إلى جنب بسهولة، على الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن الكيتو عبارة عن لحم بقر وزبدة، إلا أن الألياف في شكل سلطة مفيدة جدًا، يمكنك تناول اللفت والسبانخ، حيث أن اللفت غني بشكل خاص بالكالسيوم والفيتامينات C و K ، في حين أن السبانخ مصدر فائق للمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، وكذلك فيتامينات A و E.

الزيوت

تلعب بعض الزيوت النباتية - للطبخ والتتبيلة والنكهة - دورًا كبيرًا في وجبات الكيتو والوجبات الخفيفة مثل: زيت جوز الهند والأفوكادو وزيت الزيتون البكر هي مصادر رئيسية للدهون الصحية.

البيض

البيض عنصر أساسي في الكيتو دايت يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين، وهو مناسب لوجبات الإفطار الصديقة للكيتو مثل الأفوكادو المحشو بالبيض وكعك المافن بالبيض والجبن.

لحم البقر المشوى

لحم البقر المشوى هو الأفضل فى نظام كيتو دايت، وأهم شيء هو التأكد من إضافة دهون عالية الجودة للحفاظ على رطوبتها.

القرنبيط

يمكنك تناول القرنبيط أثناء اتباع الكيتو دايت فهو من الأطعمة الصحية والصديقة لحمية الكيتو.