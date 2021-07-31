شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وصفات غذائية تحقق فوائد إضافية.. تناول البيض مع الجبن وأضف الثوم للسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تحسن صحتك إذا تم تناولها معًا، حيث تزيد من القيمة الغذائية وتنشط الخصائص الأساسية لمحاربة الأمراض، ومع ذلك، لا يعرف الكثير منا عن هذه التركيبات الغذائية المفيدة ولكن هناك أيضًا تركيبات غذائية قد تضر بصحة الجسم، وفى التقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth" يوضح التركيبات المكونة من أنواع معنية من الأطعمة بما يحقق فوائد صحية إضافية للجسم.

شاي أخضر مع الليمون

إذا كنت تحب تناول الشاي الأخضر أضف إليه عصير الليمون الطازج، فهذا المزيج رائع لصحتك، حيث أن الليمون لا يقلل من المذاق المر للشاي الأخضر فحسب، بل يزيد أيضًا من مضادات الأكسدة في الجسم لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض المزمنة.



التركيبات الغذائية المفيدة للجسم

القهوة السوداء مع زيت جوز الهند قبل التمرين

يمكن أن يعزز هذا المزيج من الطاقة والقدرة على التحمل، ذلك لأن زيت جوز الهند يحتوي على سلسلة متوسطة من الدهون الثلاثية التي عندما تقترن بالكافيين يمكن أن تؤدي إلى نتائج مذهلة، حيث يمكن أن يؤدي تناول هذه المزيج قبل التمرين إلى تحسين مستوى لياقتك البدنية.

البيض مع الجبن

الجمع بين البيض والجبن يجعل النكهة أفضل، ولكنه يحقق العديد أيضًا من الفوائد الصحية، لأن الجبن غني بالكالسيوم بينما يحتوي البيض على نسبة عالية من فيتامين د، وعندما استهلاكهما معًا يزداد امتصاص الكالسيوم بما يساعد فى بناء عظام أقوى وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.



تناول التفاح مع الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة مع التفاح

هذا المزيج مختلف وليس تقليدى، ولكنه بالفعل صحي ومفيد، حيث أنه يساعد فى تحسين عمل الدورة الدموية والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



الزبادى بالموز

زبادي بالموز

هذا مزيج شائع لدى الكثير من الناس وهو مفيد جدًا للصحة، حيث أن الزبادي الغني بالبروتين والموز يحتوي على البوتاسيوم، وهذان معًا مفيدان لبناء العضلات وزيادة مستويات الأحماض الأمينية في الجسم.

البيض المسلوق مع سلطة الخضار

أصبحت السلطات ذات شعبية كبيرة مؤخرًا بسبب انخفاض مستويات السعرات الحرارية فيها بجانب فوائدها الصحية التي لا تعد ولا تحصى، وتناول سلطة الخضار مع البيض المسلوق يمكن أن يوفر فوائد صحية إضافية، حيث تحتوي سلطة الخضار على مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالكاروتينات بما في ذلك ألفا كاروتين وبيتا كاروتين والليكوبين واللوتين، بينما البيض غني بالبروتين، حيث يزيد استهلاك البروتين مع السلطة من امتصاص الكاروتينات.

السمك والثوم

قد تضيف الثوم أو لا تضيفه إلى وصفة السمك الخاصة بك، الجمع بينهما يزيد من الخصائص المضادة للالتهابات، حيث تحتوي معظم الأسماك على خصائص مخفضة للكوليسترول ويزيدها الثوم، لذلك فإن تناولهما معًا يمكنك من التحكم في مستويات الكوليسترول الضار تحت السيطرة.