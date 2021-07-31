كيف تبيّض تحت الإبط بمكونات طبيعية؟

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تحت الإبط
يعتبر الجلد في المناطق الحساسة خاصة تحت الإبط حساس جداً تجاه مستحضرات التبييض والمنتجات الخاصة بذلك.
- كيفية تبييض تحت الإبط بعصير الليمون:
بفضل مكونات الحمضية واحتوائه على فيتامين C فإنّ عصير الليمون يُخلص البشرة من الجلد الميت، ويُعزز ظهور خلايا جديدة، ولاستخدام عصير الليمون لتبييض المناطق الحساسة يتم اتباع الآتي:
• طريقة التحضير: تُقطع ثمرة الليمون إلى نصفين ويتم فرك الجزء الداخلي على طول خط البكيني لبضع دقائق. يُترك الليمون على الجلد لمدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة ومن ثم تُشطف المنطقة بالماء الدافئ.
• أو يتم مزج نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من اللبن العادي ونصف ملعقة صغيرة من العسل. يُطبق المزيج على المنطقة الحساسة ويُترك لمدة عشر دقائق. تُغسل المنطقة بالماء.
• يُفضل استخدام كريم مرطب بعد استخدام الليمون، لأنّه يُسبب جفاف البشرة، أو يُستخدم زيت جوز الهند.
• ملاحظة: لا يُستخدم عصير الليمون إذا تم إزالة الشعر بالشمع، لأنه يُسبب تهيج الجلد، كما يجب عدم تعريض المنطقة لأشعة الشمس بعد يوم أو يومين من استخدام الليمون.
- وصفة بايكربونات الصوديوم:
أو صودا الخبز هي من المواد الطبيعية التي تُزيل الجلد الميت، كما تُوزان الرقم الهيدروجيني فيه، وغيرها من الفوائد ومع الاستخدام المنتظم لها تعمل على تبييض البشرة.
• طريقة التحضير: يُضاف جزئين من صودا الخيز إلى جزء واحد من الماء، ويتم خلطهما جيداً لتتكوّن عجينة لينة.
• تُطبق الخلطة على المنطقة المراد تبييضها مع التدليك بلطف، ثُم تترك لبضع دقائق. تُغسل المنطقة بالماء الفاتر، ومن ثم بالماء البارد. تُكرر الطريقة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لحين التخلص من البقع الداكنة.
- الحليب:
يُعتبر الحليب مُنعّم طبيعي للجلد، كما يمنح البشرة الترطيب، ويُمكن استخدامه من خلال وضعه في وعاء وباستخدام قطعة من القطن يتم مسح المناطق المراد تبييضها، وقد يتطلب الأمر بعض الوقت لرؤية النتائج ولهذا يجب استخدام هذه الطريقة بانتظام.
- صابون البابايا:
يُفضل استخدامها مرتين في اليوم مرة صباحاً والثانية ليلاً، مع الحفاظ على ترطيب البشرة بعد الاستخدام لأنها تُسبب جفافها.
• كما يمكن استخدام قطعة مهروسة من ثمرة البابايا على المناطق المراد تبييضها وتُترك لمدة نصف ساعة، ومن ثم غسل المنطقة بالماء، وستُلاحظ النتيجة بعد مرور أسبوعين من الاستخدام حيث سيظهر فرقاً واضحاً في لون المنطقة.
- الألوفيرا:
يعتبر الصبار فعال جداً في تفتيح المناطق الحساسة، كما أنها آمنة للاستخدام في تلك المنطقة، وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة ومادة ألوسين التي تُنظم إنتاج الميلانين في الجلد،
• طريقة الإستخدام: يتم استخراج الهلام من خلال قطع ورقة الألوفيرا واستخراج ما بداخلها، وتخلط ملعقة كبيرة منه مع كمية من الكركم بحجم قبضة اليد.
• تُخلط المكونات مع بعضها، ومن ثم توضع على المنطقة الحساسة وتُترك لمدة نصف ساعة. تُغسل المنطقة جيداً، وتُكرر الطريقة ثلاث مرات في اليوم، ويتم تقليل عدد المرات مع مرور الوقت.