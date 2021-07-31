كيف تبيّض تحت الإبط بمكونات طبيعية؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يعتبر الجلد في المناطق الحساسة خاصة تحت الإبط حساس جداً تجاه ‏مستحضرات التبييض والمنتجات الخاصة بذلك.‏

‎- ‎كيفية تبييض تحت الإبط بعصير الليمون‎:‎

بفضل مكونات الحمضية واحتوائه على فيتامين‎ C ‎فإنّ عصير الليمون ‏يُخلص البشرة من الجلد الميت، ويُعزز ظهور خلايا جديدة، ولاستخدام ‏عصير الليمون لتبييض المناطق الحساسة يتم اتباع الآتي‎:‎

‎• ‎طريقة التحضير: تُقطع ثمرة الليمون إلى نصفين ويتم فرك الجزء ‏الداخلي على طول خط البكيني لبضع دقائق. يُترك الليمون على الجلد ‏لمدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة ومن ثم تُشطف المنطقة بالماء الدافئ‎.‎

‎• ‎أو يتم مزج نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من ‏اللبن العادي ونصف ملعقة صغيرة من العسل. يُطبق المزيج على ‏المنطقة الحساسة ويُترك لمدة عشر دقائق. تُغسل المنطقة بالماء‎.‎

‎• ‎يُفضل استخدام كريم مرطب بعد استخدام الليمون، لأنّه يُسبب جفاف ‏البشرة، أو يُستخدم زيت جوز الهند‎.‎

‎• ‎ملاحظة: لا يُستخدم عصير الليمون إذا تم إزالة الشعر بالشمع، لأنه ‏يُسبب تهيج الجلد، كما يجب عدم تعريض المنطقة لأشعة الشمس بعد يوم ‏أو يومين من استخدام الليمون‎.‎

‎- ‎وصفة بايكربونات الصوديوم‎:‎

أو صودا الخبز هي من المواد الطبيعية التي تُزيل الجلد الميت، كما ‏تُوزان الرقم الهيدروجيني فيه، وغيرها من الفوائد ومع الاستخدام ‏المنتظم لها تعمل على تبييض البشرة‎.‎

‎• ‎طريقة التحضير: يُضاف جزئين من صودا الخيز إلى جزء واحد من ‏الماء، ويتم خلطهما جيداً لتتكوّن عجينة لينة‎.‎

‎• ‎تُطبق الخلطة على المنطقة المراد تبييضها مع التدليك بلطف، ثُم تترك ‏لبضع دقائق. تُغسل المنطقة بالماء الفاتر، ومن ثم بالماء البارد. تُكرر ‏الطريقة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لحين التخلص من البقع ‏الداكنة‎.‎

‎- ‎الحليب‎:‎

يُعتبر الحليب مُنعّم طبيعي للجلد، كما يمنح البشرة الترطيب، ويُمكن ‏استخدامه من خلال وضعه في وعاء وباستخدام قطعة من القطن يتم مسح ‏المناطق المراد تبييضها، وقد يتطلب الأمر بعض الوقت لرؤية النتائج ‏ولهذا يجب استخدام هذه الطريقة بانتظام‎.‎

‎- ‎صابون البابايا‎:‎

يُفضل استخدامها مرتين في اليوم مرة صباحاً والثانية ليلاً، مع الحفاظ ‏على ترطيب البشرة بعد الاستخدام لأنها تُسبب جفافها‎.‎

‎• ‎كما يمكن استخدام قطعة مهروسة من ثمرة البابايا على المناطق المراد ‏تبييضها وتُترك لمدة نصف ساعة، ومن ثم غسل المنطقة بالماء، ‏وستُلاحظ النتيجة بعد مرور أسبوعين من الاستخدام حيث سيظهر فرقاً ‏واضحاً في لون المنطقة‎.‎

‎- ‎الألوفيرا‎:‎

يعتبر الصبار فعال جداً في تفتيح المناطق الحساسة، كما أنها آمنة ‏للاستخدام في تلك المنطقة، وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة ‏ومادة ألوسين التي تُنظم إنتاج الميلانين في الجلد،

‎• ‎طريقة الإستخدام: يتم استخراج الهلام من خلال قطع ورقة الألوفيرا ‏واستخراج ما بداخلها، وتخلط ملعقة كبيرة منه مع كمية من الكركم بحجم ‏قبضة اليد‎.‎

‎• ‎تُخلط المكونات مع بعضها، ومن ثم توضع على المنطقة الحساسة ‏وتُترك لمدة نصف ساعة. تُغسل المنطقة جيداً، وتُكرر الطريقة ثلاث ‏مرات في اليوم، ويتم تقليل عدد المرات مع مرور الوقت‎.‎