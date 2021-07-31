‏”دلتا” يقتل ثلث المصابين به‎؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - يوليو - 2021 9:07 صباحًا

في ظل عودة شبح “كورونا” بمتحور “دلتا” إلى الواجهة من جديد بعد استراحة محارب، تتوسع رقعة الدراسات ‏حول الفيروس السريع الانتشار.‏

إلى ذلك، حذرت هيئة استشارية تابعة للحكومة في بريطانيا من أن ‏المتحور المقبل يمكن أن يؤدي إلى وفاة ثلث المصابين به‎.‎

وقالت وثائق نشرتها المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ ‏وتداولتها صحف بريطانية، إن “السلالة المستقبلية قد تكون مميتة مثل ‏متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، التي يبلغ معدل وفيات ‏الحالات فيها 35 بالمائة‎”.‎

ووفقا للهيئة التي تضم كبار العلماء في بريطانيا، فإن ظهور متحور جديد ‏لفيروس كورونا “احتمال واقعي في الطريق‎”.‎

وبنت لجنة الخبراء توقعاتها على أن احتمالية تحور الفيروس تكون أعلى ‏عندما يكون أكثر انتشارا، كما هو الحال في بريطانيا حاليا‎.‎

وقال العلماء إن أي سلالة مستقبلية يمكن أن تكون أكثر مقاومة للقاحات‎.‎

ومع ذلك، أوصوا بمنح السكان جرعات إضافية من لقاحات كورونا خلال ‏الشتاء المقبل، ووضع قيود على دخول الأجانب، فضلا عن النظر في ‏إعدام الحيوانات التي يمكن أن تؤوي الفيروس، مثل المنك والقطط ‏والكلاب، لمنع تطور سلالة متحورة‎.‎

وأثار التقرير القلق بين الخبراء والسياسيين في بريطانيا على حد سواء، ‏بعد انتقادات وجهت للحكومة على خلفية تخفيف القيود المرتبطة بالوباء‎.‎

وقال خبير الصحة العامة في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة ‏البروفيسور مارتن ماكي: “هذه الكلمات الصادمة من مستشاري الحكومة ‏أنفسهم تؤكد ما حذر منه الكثير منا. لا تزال هناك عقبات يجب التغلب ‏عليها‎”.‎