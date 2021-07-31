شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الوقت المناسب لتناول فنجان قهوتك الصباحى للاستفادة منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل الكثيرين بدء يومهم بتناول فنجان القهوة ولكن تقرير لموقع insider أوضح أن الجسم يفرز هرمون الكورتيزول أول شيء في الصباح والذي يتعارض مع الكافيين وسيساعدك الانتظار حتى تنخفض تأثيرات هرمون التوتر على الاستفادة بشكل أكبر من الكافيين، وتشير الأبحاث إلى أن الوقت الأمثل للانتظار سيكون بين ساعة وأربع ساعات بعد الاستيقاظ من النوم.

ووفقا للتقرير على الرغم من مدى انتشار هذه العادة الصباحية وهى شرب القهوه فور الاستيقاظ مباشرة، إلا أن هناك أسبابًا قد تجعلك ترغب في البدء في تأخير فنجان القهوة الأول في الصباح، يمكن أن يساعدك القيام بذلك على إطالة التأثير المفيد الذي تبحث عنه في الكافيين كتعزيز لك.

ويطلق الجسم الكورتيزول وهو هرمون التوتر بشكل طبيعي كل صباح ، جنبًا إلى جنب مع الأدرينالين يمنحك الهرمون الطاقة ويبقيك مركزًا ويقظًا، وعادةً ما يبدأ الكورتيزول في الارتفاع حوالي الساعة 4 صباحًا ، كما يفعل الأدرينالين ، ليكون جسمك جاهزًا ليومك كلاهما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم الجلوكوز ، لذلك يكون لدى الشخص الكثير من الطاقة وإذا أضفت إلى هذه الطاقة الطبيعية الاندفاع الذي تحصل عليه من الكافيين ، فقد يصطدم المنبهان بالفعل ويجعلانك تشعر بالقلق أكثر من المعتاد.

وأفضل طريقة هي اللجوء إلى الكافيين عندما تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض ، والذي يحدث بعد حوالي ثلاث إلى أربع ساعات من الاستيقاظ، بهذه الطريقة ، ستحصل على دفعة من الطاقة عندما تبدأ طاقتك في التضاؤل ​​بشكل طبيعي.

وتميل اليقظة والتركيز المشتق من الكورتيزول إلى الذروة من 30 إلى 45 دقيقة بعد الاستيقاظ، لذلك ، فإن الانتظار لمدة ساعة تقريبًا سيمنحك تأثير الكافيين الحقيقي.

هناك سبب وجيه آخر وراء رغبتك في الانتظار لفترة أطول قليلاً لتناول فنجان القهوة الأول شرب القهوة على معدة فارغة قد يضر بصحتك خاصة على المدى الطويل لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز الهضمي ، وتغير نظامك العصبي، وتؤدي إلى عدم انتظام الساعة البيولوجية.