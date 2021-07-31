كيف يمكن لتناول دقيق الشوفان يوميًا أن يفيد خطة الدايت لإنقاص الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - دقيق الشوفان هو خيار إفطار مثالي لجميع أولئك الذين يحاولون التخلص من الوزن الزائد، حيث أن تناول هذه الوجبة البسيطة والمغذية في الصباح يمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويدعم أيضًا فقدان الوزن ويعزز عملية التمثيل الغذائي وهو أمر لا بد منه عندما تكون المهمة هي التخلص من بعض الكيلوجرامات، وفقًا لماذ كره موقع "Healthline".

ما هى الفوائد الصحية لتناول دقيق الشوفان؟

الشوفان عبارة عن حبوب كاملة صحية، فهو الشوفان غني بالمنجنيز والبروتين والفوسفور والحديد والألياف التى تعمل على إبطاء عملية الهضم وتمنعك من تناول الأطعمة غير الصحية.

علاوة على ذلك، فإن الشوفان منخفض في السعرات الحرارية والدهون، وهو أمر ضروري إذا كنت تريد إنقاص وزنك، حيث وفقًا لدراسة نشرت عام 2014 فى مجلة Journal Nutrition ، فإن دقيق الشوفان أكثر فاعلية للشعور بالشبع والامتلاء أكثر من الحبوب الجاهزة للأكل.



اضافة الفواكه لدقيق الشوفان

كيف يمكن لدقيق الشوفان أن يزيد وزنك؟

الشوفان غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، ولكن هناك بعض الإضافات التى قد تكسب الشوفان سعرات حرارية عالية مثل زبدة الفول السوداني أو رقائق الشوكولاتة أو السكر، بجانب إضافة نكهات مالحة مثل الزيت والخضروات النشوية، وهو ما يعيق أهدافك فى إنقاص الوزن الزائد.

دقيق الشوفان مليء بالفعل بالعناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم وفيتامين B1 والحديد، لذلك إذا قمت بإضافة المكونات الصحيحة إليه، يمكنك الحصول على جرعة من العناصر الغذائية الصحية والمفيدة للجسم.



الشوفان

كيفية صنع دقيق الشوفان لفقدان الوزن؟

يجب فى البداية اختيار النوع المناسب من الشوفان بما يفيد أهداف إنقاص الوزن، فهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الشوفان، والفرق الرئيسي بينهما هو طريقة المعالجة، ولعل الشوفان الملفوف هو الأقل معالجة ويحتوي على المزيد من العناصر الغذائية، بينما الشوفان المنكه هو الأكثر ضررًا على الإطلاق لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر وغني بالسعرات الحرارية.

لتحضير دقيق الشوفان، استخدم الحليب قليل الدسم وملعقة صغيرة من العسل والكثير من الفواكه الطازجة والمكسرات، يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق البروتين لزيادة كمية البروتين التي تتناولها.

في حالة الشوفان المملح، استخدم فقط ملعقة صغيرة من السمن وبعض الخضار مثل الفول والبازلاء والجزر، أضف بعض الملح والبهارات والكزبرة المفرومة لتحسين الطعم.