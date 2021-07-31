شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الزبادى.. يساعد فى إنقاص الوزن ويحسن عملية التمثيل الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزبادى جزء لا يتجزأ من نظامنا الغذائي خاصة إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، كما أن تأثير التبريد للزبادى يجعله مثاليًا فى فصل الصيف، حيث يساعد فى حل مشاكل الجفاف وتحسين الهضم فى الطقس الحار، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. فوائد إضافة الزبادى إلى الدايت الخاص بك للحصول على نتائج فعالة والتخلص من بعض الكيلو جرامات:

يساعد في تحقيق مؤشر كتلة جسم صحي

الزبادى مصدر غني بالكالسيوم ويلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم لدينا تحت السيطرة، وبالتالي، فإن تضمين الزبادى إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وفقدان الوزن بشكل صحى.



الزبادى

يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء

الشيء الوحيد الذي نبدأ في استهلاك المزيد منه عندما نقرر إنقاص الوزن هو البروتين، والزبادى طعام منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن، حيث يساعد البروتين الموجود فيه أيضًا في الحفاظ على كتلة العضلات بينما يساعدك على التخلص من دهون البطن الزائدة.

يحسن عملية التمثيل الغذائي

زيادة التمثيل الغذائي هو المفتاح لفقدان الوزن، حيث يساعد البروبيوتيك الموجود فى الزبادى في تحسين عملية الهضم وبالتالي تحسين عملية التمثيل الغذائي، كما يساعد في امتصاص العناصر الغذائية والحصول على ما يكفي منها وهو مهم للحفاظ على نشاطك.



زبادى

كيفية تضمين الزبادى في نظامك الغذائي

هناك طرق عديدة يمكنك من خلالها تضمين الزبادى في وجباتك اليومية، إليك بعض الطرق السهلة:

تناول كوب من الزبادى مع وجبة الغداء أو العشاء.

تناوله على شكل عصير في وجبة الإفطار.

حاول تناول الزبادى دون إضافة أى سكر، حيث يضيف تناوله محلى بالسكر سعرات حرارية إضافية بما يفسد خطط إنقاص الوزن لديك.