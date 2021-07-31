شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى للأطعمة النيئة.. البصل يقى من أمراض القلب والبنجر يُخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي للأطعمة النيئة يتكون في الغالب من الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب، فهى أطعمة خالية من الزيت لأنها غير مطبوخة وبالتالي فهي منخفضة السعرات الحرارية، حيث أن خضوع بعض الأطعمة للحرارة العالية أثناء الطهى يقلل من محتواها الغذائي ومن عدد مضادات الأكسدة الموجودة فيها، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

فيما يلي.. بعض الأطعمة التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي لتحقيق أقصى فائدة: البصل

يعتبر تناول البصل نيئًا في السلطة مفيد للغاية لصحتك العامة عن استخدامه فى طهى الطعام، حيث يحتوي البصل على عدد من مضادات الأكسدة المفيدة للكبد، كما أنه يحتوي على مركب يسمى الليسين الذي يعطي البصل رائحة مميزة، وعند تناوله نيئًا يساعد الليسين الموجود في البصل في الوقاية من أمراض القلب وزيادة كثافة العظام وتقليل ضغط الدم أيضًا.



البنجر

البنجر

هو نبات غني بالحديد ومن الأفضل تناوله في شكل عصير أو إضافته للسلطة، حيث يساعد البنجر في خفض ضغط الدم ويزودك أيضًا بالطاقة اللازمة خاصة قبل التمرين.



طماطم

الطماطم

تعتبر الطماطم جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي، حيث نستهلكها بعدة طرق مختلفة، ولكنها تبقى أفضل عند تناولها نيئة خاصة في السلطة، فالطماطم مليئة بمضادات الأكسدة والتي قد تقل بعد طهيها.



فوائد تناول اطعمة نيئة

الثوم

قد يبدو تناول الثوم نيئًا أمر صعب، لكنه يقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم، ولتحقيق أقصى فائدة منه يمكنك تناول الثوم في الصباح الباكر عن طريق تقطيع فص إلى قطع صغيرة ورش بضع قطرات من العسل، حيث أن للثوم النيء فوائد طبية واستهلاكه مرتين أو أكثر في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة، كما يعمل الثوم الخام كمضاد للالتهابات ويعزز المناعة ويتحكم أيضًا في ضغط الدم.

المكسرات

تناول المكسرات نيئة بديل صحي أخر، كما أن إضافة الملح أو السكر إلى المكسرات المحمصة يزيد أيضًا من محتوى السعرات الحرارية فيها، من اللوز والجوز إلى الكاجو والفستق، هناك عدد من المكسرات اللذيذة والصحية في نفس الوقت، حيث يمكن أن يؤدي تحميص المكسرات أو تعريضها للحرارة إلى تقليل محتواها من مضادات الأكسدة والفيتامينات، وبالتالي من الأفضل تناولها نيئة.



بروكلي

البروكلي

يعتبر البروكلي من أصح الخضروات التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، البروكلي مليء بمضادات الأكسدة وفيتامين سى والكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين، يحتوى البروكلى ذو اللون الأخضر الداكن أيضًا على مادة السلفورافان وهو مركب يساعد في محاربة الخلايا السرطانية.