"دلتا كورونا".. الصين ترصد بؤراً جديدة للفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصينية، السبت، أنّها رصدت بؤراً وبائية جديدة لفيروس كورونا في منطقتين إضافيتين، إحداهما تضمّ مدينة يبلغ عدد سكّانها 31 مليون نسمة.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية إنّه تم تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس في مقاطعة فوجيان وبلدية تشونغ تشينغ، لتضاف بذلك هاتان المنطقتان إلى العاصمة بكين وأربع مقاطعات أخرى أبلغ فيها عن تسجيل إصابات بالمتحوّرة دلتا من فيروس كورونا.



وجاء انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليعيد الذعر وتشديد القيود الصحية في مختلف أنحاء العالم.

ورغم التفشّي المتسارع للنسخة المتحوّرة دلتا من فيروس كورونا الدول على إعادة تشديد القيود الصحية، في وقت نبّهت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة التعامل مع هذه السلالة بصفتها "تحذيراً" يتطلب تكثيف الجهود للحؤول دون ظهور طفرات أكثر خطورة.



وفرضت الصين تدابير إغلاق محلية، تزامنت مع تعبئة للجيش في أستراليا وتمديد حال الطوارئ في اليابان.



وبات وضع الكمامات إلزامياً مجدداً في المناطق الأكثر تضرراً من الفيروس في الولايات المتحدة، حيث يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن تكثيف حملة التلقيح البطيئة.



وتجد الصين، حيث ظهر الوباء لأول مرة في مدينة ووهان (وسط) أواخر 2019، أن سياسة الاحتواء التي كانت أول من طبقتها العام الماضي باتت مهددة، مع تسجيل إصابات جديدة انطلقت من نانجينغ، في شرق البلاد، وامتدت إلى 5 ولايات وانتشرت في بكين لأول مرة منذ ستة أشهر.

