شكرا لقرائتكم خبر عن الشاى بالنعناع مش بس مذاق منعش.. يساعد على تحسين الهضم وتخفيف التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشاى بالنعناع من المشروبات الشعبية التى يحرص الكثيرون على تناولها فى مختلف الأوقات خلال اليوم، لأنه يحظى بمذاق مميز ونكهة مختلفة جعلت منه المشروب المفضل للكثيرين، وبجانب مذاقه فإن له فوائد صحية عديدة على جسمك، فضلا عن دوره فى إنقاص الوزن لمرضى السمنة.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، هذه أبرز فوائد تناول الشاى بالنعناع على صحتك:

1.التخلص من التوتر:

تناول كوب من الشاى بالنعناع قادر على تهدئتك وتحسين حالتك المزاجية نظرا لخصائصه المهدئة، التى تجعلك تشعر بالاسترخاء ، مما يؤدي إلى التخلص من الضغط والتوتر.

2.تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم :

يحتوى على مركبات مهدئة للجهاز الهضمي والمعدة، لذا يمكن أن يساعد في تهدئة الأعراض مثل الغازات والانتفاخ خاصة لمرضى القولون العصبي (متلازمة القولون العصبي).

3.منعش للنفس يتميز النعناع برائحة وطعم مميز:

يمكن أن يساعد شرب شاي النعناع في مقاومة رائحة الفم الكريهة لأنه له خصائص مضادة للبكتيريا قد تساعد في تقليل الميكروبات التي تسبب أمراض اللويحة واللثة.

4.علاج تقلصات الدورة الشهرية:

يساعد فى تقليل خطورة تقلصات الدورة الشهرية أو عسر الطمث لأنه يحتوي على حمض الميفيناميك المضاد للالتهابات.

5.يساعد على التركيز:

يحمل تأثيرا محفزا يساعدك في تعزيز الاستعداد العقلي مما يجعلك أكثر يقظة ويدعم تركيزك .

6.تعزيز المناعة:

يحمل خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد في دعم نظام المناعة في الجسم ومقاومة الأمراض الخطيرة.

7.تطهير الجيوب الأنفية:

يحتوى على مادة المنثول، المادة التي تساعد في محاربة مشاكل الجيوب الأنفية وتهدئة الطبقات المخاطية في الجيوب والحلق، مما يقلل من سوائل الجسم ، ويعمل كمزيل للاحتقان .