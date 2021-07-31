شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تساعد البطاطا الحلوة في إنقاص الوزن؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر تناول البطاطا الحلوة مفيد جدًا للصحة، فهى غنية بالمغذيات، للك ينصح الخبراء بتناولها كلما أمكن ذلك، فهناك عدد لا يحصى من الفوائد الصحية التي قد تحصل عليها عند الاستهلاك المنتظم للبطاطا الحلوة بأي شكل من الأشكال، ولعل أهمها أنها قد تساعد فى إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

إنقاص الوزن

في حين أن البطاطس هي عدوك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فهذا الأمر لا يحدث مع البطاطا الحلوة، لأنها تحتوي على نشا مقاوم تشبه الألياف ولا يمتصها الجسم، بدلاً من تناول الكربوهيدرات يجب أن يكون لديك أطعمة تحتوي على نشا مقاومة لأنها يمكن أن تسرع عملية حرق الدهون ويجعل رحلة إنقاص الوزن أكثر سلاسة، كما أن تناول البطاطا الحلوة سيحد من آلام الجوع وتمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول.

تحتوى على مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة ضرورية للجسم لتقليل الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل الصحية، تساعد الأطعمة المضادة للأكسدة في منع الشيخوخة المبكرة للخلايا والوقاية من الأمراض المزمنة.

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غنية بفيتامينات Aو

يعتبر فيتامين A و C ضرورية لتعزيز الصحة العامة للجسم، ويجب استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من هذه الفيتامينات للوقاية من الأمراض وتعزيز المناعة، وتناول البطاطا الحلوة سيوفر لك هذه الفيتامينات الحيوية.

غنية بالعناصر المغذية

البطاطا الحلوة غنية أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامينات ب والمنجنيز والبوتاسيوم وغيرها، وهى تعمل على زيادة إنتاج الكولاجين للحصول على بشرة صحية وتعزيز صحة العظام.

السيطرة على مرض السكري

إذا كنت مصابًا بداء السكري وتشعر أن تناول الأطعمة الحلوة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، فأنت مخطئ، تحتوي البطاطا الحلوة على نشا مقاوم يختلف تمامًا عن النشا الذي تحصل عليه من الكربوهيدرات، حيث أن المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة يساعد في احتراق هذا النشا ببطء لتوفير الطاقة لفترة طويلة، وهذا لا يتسبب فى زيادة نسبة السكر في الدم وسيظل مرض السكري لديك طبيعيًا وتحت السيطرة.

البطاطا

تنظيم ضغط الدم

إذا كنت تعاني من تقلبات في ضغط الدم أو كنت مريضًا بارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، فلا تخف من تناول البطاطا الحلوة لأنها تساعد في التحكم في ضغط الدم وإبقائه تحت السيطرة، لأنها تحتوى على البوتاسيوم الذى يساعد بدوره فى التخلص من الملح الزائد بالجسم بما يعزز الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

مضادة للالتهابات

الالتهاب هو أحد العوامل التى تشكل خطورة على الصحة ويسبب الإصابة بالأمراض المزمنة، لذلك من المهم تناول البطاطا الحلوة يوميًا، خاصة أنها مضادة للالتهابات.