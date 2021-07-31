شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الالتهاب الرئوي الخلقي عند الأطفال حديثي الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير الالتهاب الرئوي الخلقي إلى الالتهاب الرئوي الذي ظهر بالفعل عند الولادة أو الذى يحدث خلال الأسبوع الأول من الحياة، وهو مرض التهابي يصيب الرئتين وعادة ما يظهر في نسبة صغيرة من الرضع.

يمكن أن تزيد المضاعفات أثناء عملية الولادة من خطر إصابة الرضيع بضائقة تنفسية أو حالات تحاكي الالتهاب الرئوي الخلقي، للوقاية من الالتهاب الرئوي الخلقي ، ينبغي اتخاذ إدارة مناسبة لحالات الأم التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى عند الولدان ، كما أوضح الأطباء في مستشفيات ياشودا بالهند.

سبب الالتهاب الرئوي الخلقي

وفقًا لموقع " webmd" ، يحدث الالتهاب الرئوي الخلقي في الغالب بسبب مسببات الأمراض البكتيرية ويمكن أن ينتقل أي تاريخ سابق للأم من الأمراض البكتيرية أو الفيروسية مثل فيروسات التهاب الكبد أو الهربس أو السيلان أو الزهري إلى الرضيع، لذلك ، يجب مراجعة التاريخ الأمومي بدقة لتحديد عوامل الخطر الأمومية المرتبطة بالالتهاب الرئوي الخلقي ومسببات الأمراض الأخرى.

الوقاية وعلاج الالتهاب الرئوي الخلقي

يقترح الأطباء إجراء فحص شامل لجميع النساء الحوامل مع عرض الولادة المهددة لمنع الالتهاب الرئوي الخلقي، بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي اتخاذ التدبير المناسب للحالات الأمومية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة العدوى عند الولدان.

أوضح الأطباء أن العلاج الفوري لحديثي الولادة المصابين بالالتهاب الرئوي الخلقي تركز على توفير الدعم التنفسي لتحسين تبادل غازات الدم ، لأن الأوكسجين الكافي أمر حيوي، ويمكن استخدام ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر للأطفال الذين يعانون من تشوهات غازات الدم الشديدة.

يجب أن تبدأ العلاجات التجريبية بالمضادات الحيوية في أسرع وقت ممكن عند الاشتباه في وجود التهاب رئوي خلقي، ونتائج الثقافة متوفرة يجب استخدام مقويات التقلص العضلي كما هو محدد سريريًا، مطلوب فغر القصبة الهوائية لأولئك الرضع الذين لديهم تهوية طويلة الأمد، يظهر الخلل الوظيفي لأعضاء متعددة عند الرضع ويجب معالجته بالاختيار المناسب من المضادات الحيوية بناءً على العامل الممرض الأساسي.