شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ابسط الطرق للتخلص من بثور الوجه وحب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب من المشكلات الجلدية المزعجه خاصة للفتيات ويحدث حب الشباب عندما يسد الزيت الزائد والبكتيريا والجلد الميت المسام، واعتمادًا على ما يسدها ومدى عمق الانسداد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أنواع مختلفة من البثور المزعجة التي تتراوح من الرؤوس السوداء إلى الرؤوس البيضاء إلى الخراجات.

ووفقا لتقرير لموقع insider للتخلص من البثور بسرعة جرب المكونات التي تقتل البكتيريا مثل البنزويل بيروكسايد والكبريت، وزيت شجرة الشاي هو علاج طبيعي مضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات قد يساعد أيضًا.

ويختلف الوقت الذي تستغرقه البثرة لتختفي يمكن إزالة البثور الصغيرة في غضون عدة أيام ، بينما قد تستغرق الأكياس أسابيع وقد تتمكن من تسريع العملية قليلاً عن طريق تجربة بعض العلاجات التالية.

1. البنزويل بيروكسايد

يعمل من خلال مهاجمة البكتيريا المسؤولة عن حب الشباب بالإضافة إلى ذلك ، فهو يقلل من الدهون الزائدة، ويعرف أيضًا باسم الزيت، ويزيل خلايا الجلد الميتة، مما يساعد على تنظيف المسام المسدودة.

كيفية استخدامها:

يمكنك العثور على benzoyl peroxide في غسول الوجه، والمقشرات، وعلاجات البقع إذا كنت تحاول فقط التخلص من بثرة أو اثنتين ، يوصي جرين باختيار علاج موضعي أو هلام يحتوي على البنزويل بيروكسايد يعتبر هذا المكون مفيدًا بشكل خاص عند التعامل مع البثور الكيسية ، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات التي يمكن أن تقلل الاحمرار والتورم.

2. زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي هو عامل طبيعي مضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات، مما يعني أنه يمكن أن يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب ويقلل من الالتهاب والتورم والاحمرار المرتبط بحب الشباب.

كيفية استخدامها:

يمكن أن يتسبب زيت شجرة الشاي في تهيج بشرتك، لذا يجب تخفيفه قبل وضعه، يمكن إضافة قطرة أو قطرتين من الزيت إلى المرطب الخاص بك ، ثم تطبيقه على البثور بدلاً من ذلك ، يمكنك البحث عن المنتجات التي تحتوي على هذا المكون إذا كنت لا ترغب في تخفيف الزيت النقي بنفسك.

الكبريت

يقتل الكبريت البكتيريا المسببة لحب الشباب ويقلل الالتهاب ومع ذلك فهو أقل تهيجًا من البنزويل بيروكسايد، مما قد يجعل الكبريت خيارًا أفضل للبشرة الحساسة.

يمكن استخدام أقنعة الوجه التي تحتوي على الكبريت ولكن بالنسبة لبعض البثور، يمكنك استخدام الكبريت كعلاج موضعي يمكن استخدام علاجات البقع عادة عدة مرات في اليوم ، ولكن لا ينبغي استخدام الأقنعة أكثر من عدة مرات في الأسبوع.