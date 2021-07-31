شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار الجانبية للمنشطات الجنسية من فقدان البصر إلى النوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن الفياجرا قد تبدو كحل مؤقت للضعف الجنسى ، إلا أن هناك الكثير ممن يعتمدون عليها بشكل كبير، ومع ذلك ، فإن القليل منهم يدركون كيف أن تناول هذه الحبوب بشكل متكرر ومفرط يمكن أن يضر بهم على المدى الطويل، وفيما يلي بعض الآثار الجانبية الشديدة لهذه الحبوب.

ماذا يحدث عندما تأخذ جرعة زائدة من الفياجرا وماهى المخاطر؟

في حين أن المنشطات الجنسية قد تبدو كحل مؤقت وفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، إلا أن هناك الكثير ممن يعتمدون عليها، ومع ذلك، فإن القليل منهم يدركون كيف أن تناول الحبوب المنشطات بشكل متكرر ومفرط يمكن أن يضر بهم على المدى الطويل.

يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط أو المتكرر لهذه الحبوب إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى الرجال، ويحدث هذا عادةً عند الرجال الذين يعانون بالفعل من مشكلات فى القلب.

النوبات القلبية

إذا كنت تعاني من أي شكل من أشكال آلام الصدر أثناء ممارسة الجنس بعد تناول الفياجرا ، فتأكد من زيارة الطبيب على الفور، يمكن أن يؤدي تناول هذه الحبوب أيضًا إلى زيادة خطر عدم انتظام ضربات القلب والسكتة الدماغية.

الصداع

يمكن أن تحدث الآثار الجانبية الشائعة مثل الصداع والدوخة بسبب تناول الفياجرا، ويحدث هذا لأن الدواء يوسع بعض الأوعية الدموية في جسمك، في حين أنه قد يختفي بعد مرور بعض الوقت.

فقدان السمع

يمكن أن يؤدي تناول هذه الحبوب بانتظام إلى تلف أجهزة السمع لديك. يمكن أن يحدث إما فجأة أو مع مرور الوقت، إذا كان تناول هذه الحبوب يجعلك تشعر بالخمول والدوار أو يسبب رنينًا في أذنك ، فقد تكون علامة تحذير لا يجب تجاهلها.

فقدان البصر

يمكن أن يعاني بعض الرجال أيضًا من انخفاض مفاجئ أو فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، والمعروفة باسم غير الشرايين الأمامي الدماغية الاعتلال العصبي البصري (NAION)، يمكن أن تسبب ضررا على العصب البصري الخاص بك عند زيادة كمية من هذه الحبوب.

ضغط الدم المنخفض

الانخفاض المؤقت في ضغط الدم مباشرة بعد تناول المنشطات أمر طبيعي، ومع ذلك ، إذا واجهت هبوطًا مفاجئًا ، فقد يكون ذلك خطيرًا في حالة الإصابة بأمراض القلب الأساسية، يمكن لبعض الأدوية مثل أقراص النترات أو الريوسيجوات أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية إذا تم مزجها مع المنشطات، في حالة شعورك بالدوار أو الدوخة ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى الإغماء.

الغثيان

الغثيان هو الإحساس بالحاجة إلى التقيؤ، ويمكن أن يكون الغثيان حادًا وقصير العمر، أو يمكن أن يطول، ويمكن أن يكون الغثيان (والقيء) نفسيًا أو جسديًا في الأصل، يمكن أن تنشأ بسبب الجرعات الزائدة من المنشطات الجنسية مشاكل في الدماغ أو أعضاء الجهاز الهضمي العلوي (المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والكبد والبنكرياس والمرارة).