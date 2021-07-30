موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. نظارة فيسبوك وتحديث "أليكسا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تسعى شركة نوكيا لاستعادة أمجادها في أسواق الهواتف، وذلك من خلال إطلاقها للهاتف فائق الجودة nokia xr20.

أعلنت شركة أمازون عن تحديث جديد أضافته لأنظمة تشغيل هواتف أبل، IOS، يسهل من عملية استخدام عملائها لمتحدثها الذكي أمازون أليكسا.

أعلن الحساب الرسمي للعبة فورزا لسباقات السيارات عن أن نسخة "فورزا سبورت 7" لن تكون متوفرة للشراء بمتجر مايكروسوفت بداية من سبتمبر.

أعلن مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة فيسبوك عن دخول شركته عالم التقنيات عبر نظارة ذكية فريدة في نوعها.