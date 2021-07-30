قتيلان في قصف تركي على شمال العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت مقاتلات تركية، الجمعة، هجمات على جبال قنديل والقرى المحيطة بها في إقليم كرستان العراق، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وقال نهرو عبد الله مدير ناحية سنكسر في إقليم كردستان، إن "شخصين يستقلان دراجة نارية لقيا حتفهما في ضربة جوية لمقاتلات حربية تركية".

وأضاف: "لم يعرف حتى الآن إلى أي جهة ينتمي القتيلين ولم نتحقق بعد من الأمر بسبب مخاوف القصف على المنطقة بشكل مستمر".

وذكر أن "المدنيين في تلك المناطق يشعرون بالقلق والرعب نتيجة تكرار قصف الطائرات التركية، حيث يتسبب القصف بحرق الغابات والمزارع في القرى".

وتشهد مدن وقرى إقليم كردستان عمليات عسكرية وقصف جوي ومدفعي للجيش التركي لملاحقة التابعين لحزب العمال الكردستاني الذين يتحصنون في المرتفعات الجبلية الوعرة في إقليم كردستان.

وتسبب ذلك بمقتل وتهجير العوائل الكردية العراقية وإحراق وتجريف الأراضي الزراعية والغابات.

وأطلقت تركيا في فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية بعنوان "مخلب النسر 2"، استمرت 5 أيام، وتكبدت من خلالها خسائر في الأرواح والمعدات بعد عمليات كر وفر مع عناصر حزب العمال الكردستاني.

وجاءت هذه العملية استكمالاً لحملتين عسكريتين أطلقتهما أنقرة قبل نحو عام بعنوان "مخلب النمر- مخلب النسر"، شمالي العراق ، وأسفرتا عن سقوط العشرات من المواطنين الأبرياء فضلاً عن إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة لسكان مناطق الشريط الحدودي لإقليم كردستان.