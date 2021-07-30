شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن تقليل آثار مبيدات الآفات الزراعية فى الفواكه والخضروات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رش الفواكه والخضروات والمحاصيل بالمبيدات يحميها من التلف الناتج عن الحشرات والأعشاب والفطريات، ولكن ملامسة كميات كبيرة من المبيدات يمكن أن يكون ضارا بصحة الإنسان.

ووفقا لتقرير موقع " indianexpress"، فعلى الرغم من أن معظم المنتجات تحتوي على مستوى معين من بقايا مبيدات الآفات، إلا أن اختبار الأغذية يضمن أن مستويات المبيدات منخفضة بما يكفي حتى لا تشكل خطرًا على صحة الإنسان، وتنظم قوانين صارمة بيع المبيدات واستعمالها، على سبيل المثال حددت هيئة معايير وسلامة الأغذية في الهند (FSSAI) الحدود القصوى لمخلفات مبيدات الآفات للأطعمة المختلفة وهى:

شراء واستهلاك المنتجات العضوية

قد لا يكون من الممكن تجنب المبيدات في الطعام تمامًا، لأن استخدامها منتشر للغاية، فقد كشفت مجموعة العمل البيئية الأمريكية ، لعام 2021 والتي صدرت في مارس ، أن ما يقرب من 70 ٪ من المنتجات غير العضوية المباعة في البلاد تحتوي على بقايا مبيدات الآفات، وتنص هذه الإرشادات على أنه يجب على المزارعين ما يلى:

تجنب استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الاصطناعية

حماية أو تحسين جودة التربة والمياه

طرق أخرى لتقليل التعرض لمبيدات الآفات

مع زيادة الوعي بالمخاوف البيئية أو الصحية المتعلقة باستخدام مبيدات الآفات ، أصبح الناس أكثر وعياً أثناء شراء الطعام، هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها للمساعدة في تقليل تعرضك لمبيدات الآفات مع تناول الكثير من الفواكه والخضروات.

يمكن تقليل مستويات المبيدات عن طريق الطهي أو معالجة الأطعمة، فقد وجدت دراسة مراجعة واحدة عام 2010 أن مستويات مبيدات الآفات انخفضت بنسبة 80٪ من خلال مجموعة متنوعة من طرق الطهي وتجهيز الأغذية.

يمكن أن يؤدي تقشير الفواكه والخضروات أو تقليمها أيضًا إلى إزالة بقايا المبيدات الحشرية من القشرة الخارجية ، على الرغم من أنها قد تقلل أيضًا من قيمتها الغذائية.

غسل الفواكه والخضروات بماء الصنبور (حتى بدون صابون أو منظفات خاصة) يقلل من مستويات المبيدات بنسبة 60٪ 70.