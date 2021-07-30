طرق الوقاية من تسوس الأسنان عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 10:49 مساءً - أسنان الطفل هي مرآة صحته وكذلك بالنسبة للكبار، لكن بعض الأمهات يهملن العناية بأسنان الطفل منذ بروزها على اعتقاد منهن أنها الأسنان اللبنية التي سوف تتبدل، ويؤثر ذلك عليها حيث تصاب بالتسوس مبكراً، وللتسوس أضراره على الصحة خاصة مع حدوث مشاكل اللثة المحيطة بالأسنان، ولذلك يقدم اختصاصي طب الأسنان وجراحتها الدكتور أحمد أبو السعيد في حديث لسيدتي شرحاً لطرق حماية اسنان طفلك كالآتي.

تبنى الأسنان الدائمة على سلامة الاسنان اللبنية

معلومات هامة عن الأسنان اللبنية

تتأخر الأسنان اللبنية الخلفية في السقوط، وبالتالي فعند إصابتها بالتسوس، فهذا يعني أن الأسنان الدائمة سوف تصاب بالتسوس.

إهمال علاج الأسنان اللبنية يؤثر على صحة الطفل عامة، والتهابات اللثة والأسنان عموماً تؤثر على القلب، ولكن البعض لا يهتم بها.

الصورة الجمالية للأسنان الدائمة تتكون من صورة الأسنان اللبنية.

طرق العناية بأسنان الرضيع

يجب على الأم تنيظف اللثة قبل ظهور الأسنان بقطعة قطن مبللة بالماء.

يجب عدم ترك بقايا الحليب لتتراكم في فم الرضيع.

ويجب عدم تحلية المشروبات العشبية التي تقدم للرضيع في قنينة الرضاعة.

طرق الوقاية من تسوس الأسنان للأطفال

يجب الحرص على تنظيف أسنان الطفل

عدم تناول الحلوى بكثرة وخاصة في المساء.

تعويد الطفل منذ صغره على غسل أسنانه بالفرشاة والمعجون.

تناول الخضار والفواكه لأنها تغسل الأسنان وتقويها.

مشاكل لثة الطفل

يؤثر نقص تغذية الأم على أسنان الطفل منذ وجوده في الرحم

قد يعاني الطفل من انحشار بقايا الطعام بين ثنايا النسيج اللثوي بسبب إهمال تنظيف أسنان الطفل.

وقد يحدث الاعوجاج بأسنان الطفل؛ مما يؤدي إلى انحشار الطعام، وتكوين الجيوب اللثوية.

إصابة الطفل بمرض السكر، حيث لا تعرف الأم أن طفلها مصاب بمرض السكر؛ بسبب نقص شديد في الأنسولين رغم أنه يعاني من كثرة شرب الماء، ونقصان الوزن وكثرة التبول.

قد يعاني الطفل من نقص في فيتامين c مما يؤدي إلى ظهور الاحمرار واللمعان والتورم في اللثة، وانتشار الجيوب اللثوية مع ظهور رائحة كريهة من الفم.

علاج مشاكل لثة الطفل

من الممكن العلاج بالغرغرة بالأعشاب الطبيعية مثل الكرفس وأوراق الزيتون.

مسح المنطقة المصابة بزيت الزيتون، حيث يشفي من الالتهابات.

يمكن وقف نزيف اللثة باستخدام مزيج من الخل والملح المخففين في الماء قبل التوجه للطبيب.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.