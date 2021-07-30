كورونا ينتفض في تركيا.. 22 ألف إصابة خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن البلاد سجلت 22083 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الجمعة، خلال 24 ساعة فقط.

وهذا الرقم أقل بقليل من العدد المسجل في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما شهدت تركيا أكبر معدل إصابة يومي منذ أوائل مايو/ أيار.



وفي نفس الوقت حثت الحكومة السكان على التطعيم وتوخي الحذر.

وقفزت الإصابات اليومية في الأسابيع الماضية من معدل منخفض بلغ 4418 في الرابع من يوليو/ تموز إلى 22291 حالة يوم الأربعاء، لكن أنقرة قالت إنها لا تعتزم إلى الآن فرض قيود جديدة.

كما أظهرت بيانات الوزارة التركية، الجمعة، تسجيل 69 حالة وفاة جديدة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر "ليس بإمكاننا بعد السيطرة على الزيادة في أعداد الحالات. الطريق لتحقيق ذلك هو توخي الحذر والحصول على اللقاح".