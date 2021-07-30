إنفوجراف.. الإمارات الأولى عربيا في مرونة التعامل مع كورونا‎‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلّت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً بقائمة "كوفيد ريزيليانس" التي تنشرها "بلومبرج" شهرياً، لأفضل الدول مرونة في التعامل مع كورونا.

واحتلت الإمارات المركز الـ18 على مستوى العالم، في قائمة أفضل الدول في العودة للحياة وإعادة فتح اقتصاداتها في حقبة ما بعد وباء فيروس كورونا، وذلك وفقاً لمعايير محددة وضعها التصنيف.



وتعود الأسباب الجوهرية في تبوؤ الإمارات هذا المركز المتقدم إقليمياً وعالمياً إلى الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة منذ تفشي الوباء.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات حول تصدر الإمارات قائمة الدول العربية في التعامل مع كورونا‎‎:



