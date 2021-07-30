كورونا دلتا.. اعتراف صادم عن اللقاحات و"الصحة العالمية" تتحسر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن المكاسب التي تحققت بصعوبة في مكافحة كورونا (كوفيد-19) تضيع مع انتشار السلالة دلتا شديدة العدوي.

ومع ذلك قالت المنظمة إن اللقاحات التي اعتمدتها ما زالت فعالة ضد المرض، وهو ما تعارض مع تحذير صادم أصدره مستشارون صحيون في بريطانيا.



وقال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك رايان في إفادة صحفية "جميع اللقاحات التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي توفر حماية مهمة ضد الحالة الحادة من المرض وتلقي العلاج بالمستشفى". وأضاف "نحن نكافح نفس الفيروس لكنه فيروس صار أقوى".

وقالت ماريا فان كيرخوفا الخبيرة الفنية المختصة بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية إنه لم يتم تسجيل معدلات وفاة أعلى من الإصابة بالسلالة دلتا.

في المقابل، قال علماء لمجموعة تقدم المشورة للحكومة البريطانية إن الحماية التي تقدمها لقاحات الوقاية من كوفيد-19 وتطوره لأعراض خطرة من المرجح للغاية أنها ستتراجع بمرور الوقت ولذلك ستستمر حملات التطعيم لسنوات مقبلة.





وأظهر ملخص لوثيقة مقدمة للمجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ التابعة للحكومة للنظر في أمرها "من المرجح للغاية أن المناعة التي استحثتها اللقاحات وقاية من عدوى سارس-كوف-2 ومن الإصابة بأعراض خطرة بسببه ستتراجع بمرور الوقت" لكن بدرجة أقل فيما يتعلق بشدة الأعراض.

وأضاف العلماء "وبالتالي من المرجح أيضا أن حملات التطعيم للوقاية من سارس-كوف-2 ستستمر لسنوات مقبلة لكن حاليا لا نعلم ما هو التواتر الأمثل المطلوب لإعادة التطعيم لحماية الأكثر عرضة للخطر من مرض كوفيد".

والوثيقة التي تحمل عنوان "ما هي المدة المتوقعة لاستمرار إعطاء لقاحات للوقاية من كوفيد؟" كتبها مجموعة من علماء الفيروسات البارزين والمختصين بعلوم الأوبئة من إمبريال كوليدج لندن وجامعة برمنجهام وخدمة الصحة العامة في إنجلترا.

وأظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 29622 إصابة بكوفيد-19، الجمعة، مقابل 31117 ليوم الخميس.

كما سجلت بريطانيا 68 وفاة خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19 مقارنة مع 85 حالة في اليوم السابق.

ووصلت نسبة البالغين الذين حصلوا عل الجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا 88.4% في حين بلغت نسبة من تلقوا الجرعتين 71.8%.