شكرا لقرائتكم خبر عن "ريجيم الكرش" أسرع طريقة لخسارة 3 كيلو خلال أسبوع.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم " الكرش" من الحميات الغذائية التى تستهدف خسارة الوزن بمنطقة البطن وأسفلها من أجل الحصول على جسد ممشوق ومظهر لائق، والتخلص من الدهون الحشوية أيضا التى قد ينتج عنها مضاعفات صحية عديدة نظرا لتراكمها بالقرب من أعضاء هامة بالجسم.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع web md، يعتمد ريجيم الكرش على نظام غذائي يقوم على الخضروات والفواكه ويتجنب تناول النشويات مثل الأرز والمكرونة وغيرها من الأطعمة التى تحتوى على الدهون، كما يوصى الخبراء بتجنب تناول المشروبات الغازية والوجبات السريعة التى تسهم فى اكتساب الدهون بالبطن.

وتعد ممارسة التمارين الرياضية من أبرز الخطوات الهامة التى تساعدك فى التخلص من دهون البطن جنبا إلى جنب النظام الغذائي، فلابد من ممارسة تمارين مقاومة لمنطقة البطن من أجل حرق الدهون المتراكمة بها والحصول على نتائج سريعة.

ويمكنك ريجيم " الكرش" من التخلص من 3 كيلو جرامات فى غضون اسبوع فقط، ويشمل عدة خطوات:

1.تناول الفواكهة والخضروات والمشروبات الساخنة بدون سكريات خلال وجبة الإفطار.

2.تناول السلطة بكميات كبيرة على وجبة الغداء مع تناول اللحوم المشوية.

3.تناول نصف رغيف من الخبز الأسمر على مدار اليوم .

4.قد تكون الزبادى ومنتجات الألبان قليلة الدسم من الأطعمة المفضلة فى هذا النظام .

5.يعتمد هذا النظام على إدراج البروتينات بكثرة على مدار اليوم لأنها تمنحك الشعور بالشبع وتكون منخفضة السعرات الحرارية مقارنة بالأطعمة الأخرى.

6.الإكثار من تناول المياه على مدار اليوم التى تساعدك فى حرق الدهون والشعور بالشبع.