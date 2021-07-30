شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب سحرى يقى من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة الشائعة التى تصيب الملايين بمختلف البلدان، ويمثل خطرا على جميع الفئات العمرية، فلا يقتصر الخطر فقط عند كبار السن، بل يهدد هذا المرض الشباب ايضا وفى مراحل مبكرة من العمر.

وتكمن مخاطر المرض فى المضاعفات الخطيرة الناتجة عنه، نظرا لأن ارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية يؤدي إلى مشاكل في القلب اخطرها الإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة.

وكشف تقرير نشر فى موقع Dr health benefits، أن مشروب القرفة من المشروبات العلاجية الفعالة التى تقاوم ارتفاع ضغط الدم ، وتخفف من مخاطره التى قد تصل إلى الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأكد الباحثون أن القرفة تحمل خصائص علاجية فريدة لمقاومة ارتفاع ضغط الدم، خاصة لأنها غنية بمضادات الأكسدة و مزيج من الزيوت العلاجية مثل الأوجينول ، والسفرول ، والفلافونويد ، والكالسيوم ، والأكسالات ، والراتنج، والتى تسهم جميعها فى ضبط مستويات ضغط الدم والعمل على خفض خاصة لدى مرضى السكري.

ويحتوى مشروب القرفة على مركبات الفلافونويد الذى يسهم فى خفض ضغط الدم المرتفع، كما يمكن أن توفر هذه المادة العديد من الفوائد للجسم، أهمها تقليل الضرر في الجسم بسبب الجذور الحرة ، ومنع الشيخوخة المبكرة ، ومنع الإجهاد التأكسدي ، والقدرة على التحكم في تكوين أكسيد النيتريك الذي يمكن أن يسبب اضطرابات الدماغ والسرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة.

وتحتوى القرفة أيضًا على مركب سينامالديهيد وهو مفيد للمساعدة في حرق الدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي تخفض وزنك الذى قد يكون عاملا للإصابة بارتفاع ضغط الدم.