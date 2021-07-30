كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 07:47 مساءً - عندما تبدأين بإدخال الأطعمة الصلبة إلى طعام طفلك، ستختارين العديد من أنواع الفواكه والخضراوات لنظام غذائي متوازن. وفي هذا المقال، نعرض لك أهمية اختيار الأفوكادو في طعام الأطفال، ولكن قبل التحدث عن فوائد هذه الثمرة ينبغي تذكيرك باستشارة طبيب الأطفال قبل البدء في إدخال الطعام مع الرضاعة في نظام طفلك الغذائي. تأكدي أيضاً من أن طفلك لا يعاني من الحساسية تجاه الأفوكادو، وذلك بإعطائه كميات صغيرة يومياً وملاحظة ظهور أعراض الحساسية عليه أم لا.

ما ھي فوائد الأفوكادو للأطفال؟

فوائد الأفوكادو للأطفال الصغار

1 - غني بالدهون غير المشبعة، والتي لها أهمية كبيرة في عملية نمو طفلك وتطوره العقلي كما أنه يقوي حاسة البصر لديه.

2 – يحتوي الأفوكادو على فيتامين B6 وa وb كما يحتوي على حمض الفوليك والحديد، الماغنيسيوم، الكاليسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، والزنك، وكل هذه الفيتامينات، والمعادن تساعد طفلك على النمو وتطوير قدراته.

3- يساعد على التحكم بسوء الهضم، الذي قد يعاني منه طفلك في شهور تناوله الطعام الصلب الأولى، حيث يزيل الأفوكادو اضطرابات وتهيج جدران المعدة، ويمنع تكوّن الغازات، كما أنه علاج طبيعي لمغص الأطفال.

4 - غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على عمل الجهاز الهضمي وعمليات الأيض وبناء البرروتوبلام.

5 - يساعد على حماية الكبد، فبمجرد أن تبدأي في تقديمه لطفلك، سيشكل آلية دفاعيّة لكبده، ويحفظه بصحة جيدة، إنه الطريقة المثلى لمنع التليّف الكبدي.

6 – يساعد في منع الالتهابات الناتجة عن تلف الأنسجة المكونة لبشرة الطفل، وتهيج البشرة.

7 – يساعد على التآم الجروح، فهو بديل عن المضادات الحيوية، ويساعد على معالجة الجروح بطريقة طبيعية.

نصائح قبل تقديم الأفوكادو إلى طفلك

نصائح قبل تقديم الأفوكادو للأطفال

1 – قدمي الأفوكادو الطازج إلى طفلك، لأن المطبوخ منه يفقد معظم الفوائد والعناصر الغذائية، فالطازج طري جداً وطعمه زبدي، وطفلك سيحبّه بالتأكيد.

2 – إذا أردت تقديمه لطفلك فوراً، فاختاري الناضج تماماً، والجاهز للأكل، أما إذا أردت تقديمه بعدها بفترة، فاختاري الثمار التي لم تنضج بالكامل.

3 – إذا أردت تخزين الأفوكادو، فضعي حباته في الثلاجة، لتوقيف عملية نضجها.

4 – قدمي الأفوكادو لطفلك الصغير بعد هرسه، وأضيفي إليه الفواكه، التي جربها من قبل، ولم تسبب له التحسس.

وصفات الأفوكادو للأطفال

1- سموذي الأفوكادو

سموذي الأفوكادو والموز

ضعي 3 حبات أفوكادو ناضجة و3 حبات كمثرى مسلوقة بالبخار و3 حبات موز ناضجة، في الخلاط، وفوقها ملعقتان من الزبادي، واخفقيها حتى يصبح قوامها متجانساً، وإذا كان صغيرك قد بدأ في مرحلة المضغ لا تضعي المزيج في الخلاط، بل وزعي الفواكه في أكواب صغيرة وقدميها مع ملعقة زبادي.

2- ميكس الأفوكادو مع المانجو

خليط الأفوكادو مع المانجو

قشري حبّتا أفوكادو وحبة مانغو، وانزعي البذرة الداخلية لكلّ منهما، واهرسيهما، يمكنك أن تضيفي إلى المزيج بعض الماء أو الحليب، أو ملعقة زبادي لتخفيف القوام السميك.

3- الأفوكادو مع الجبنة الكريمية

فوق توست الشوفان أو البسكويت، ادهني الأفوكادو المهروس، بعد خلطه بالجبنة الكريمية والقليل من الشوفان. وقدميه لطفلك.

4 - بيوريه الدجاج مع الأفوكادو

بيوريه الدجاج مع الأفوكادو

قطّعي صدور الدجاج إلى قطع صغيرة، واسلقيها في الماء، واتركيها لتبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم امزجيها في الخلاط، حتى تحصلي على قوام البيوريه، اخفقي معها قطع الأفوكادو مع الدجاج وزيت الزيتون للحصول على قوام سهل البلع.

5- شوربة الأفوكادو

أنت بحاجة لـ ¾ كوب من مرق الخضار المصنوع بالمنزل، وثمرة افوكادو ناضجة ربع كوب لبن ورشة كزبرة طازجة مفرومة.

اهرسي حبة الأفوكادو بعد تقشيرها، وأضيفي إليها مرق الخضار الساخن على مراحل، واستمري في خفق المزيج حتى يصبح ناعماً، ثم أضيفي المزيد من مرق الخضار ليتحول الخليط إلى شوربة. أضيفي اللبن وأخفقي الشوربة مرة أخرى. رشي الكزبرة المفرومة على الشوربة، وتأكدي من أن درجة حرارتها قبل تقديمها لطفلك، فيجب أن تكون دافئة فقط وليست ساخنة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.