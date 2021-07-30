كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 30 يوليو 2021 07:47 مساءً - طرق تعليم الطفل المشي كثيرة..وأول خطوة يمشيها الطفل، مثل فرحة أول كلمة ينطقها لسانه.. وأول ابتسامة ترتسم على ملامحه.. لحظات ممتعة لكل أم تنتظرها وتعمل على تحفيز طفلها للقيام بها، وربما سألت واستشارت المقربات لها ذوات الخبرة، أو بحثت عنها عبر شبكات النت.. أو بين صفحات الكتب.. وموضوعنا اليوم..عن طريقة تعليم الطفل المشي.. ويحدث الخليج 365 عنها استشاري طب الأطفال الدكتور إبراهيم شكري.

خطوات قبل مشي الطفل

دربي طفلك على المشي

يجب أن يتعلم الطفل أولاً الوقوف قبل المشي، لذلك يجب على الأم مساعدة الطفل وتهيئته على الوقوف، البداية بمحاولة تدريب الطفل على تغيير وضع جسمه من الوقوف إلى الجلوس؛ لأن هذا يساعده على المشي يمكن للطفل أن يستند على الأم في البداية أو على قطعة من الأثاث المنزلي، ومن الممكن استخدام حيلة بعثرة الألعاب في محيط الغرفة، ليحاول الطفل الذهاب إليها والإمساك بها أمسكي بيدي الطفل لتساعديه على المشي في البداية، وبعد ذلك اتركيه يمشي بمفرده ينصح في البداية بأن يمشي حافي القدمين، حتى يتمكن من المشي بسهولة، ويستطيع تثبيت رجليه على الأرض

العمر الطبيعي للزحف: 8 شهور

أحضري بعض الحلوى التي يفضلها الطفل، وأمسكيها بيدك، ونادي طفلك ليمسك بها، وابتعدي عن استخدام عربة المشي؛ لأنها لا تعلم الطفل المشي هيئي المنزل ووفري لطفلك أماكن واسعة وآمنة ليتعلم بها المشي بحرية؛ لأن هذا يشجعه على المشي بسهولة العمر الطبيعي للزحف عند الأطفال هو 8 شهور تقريباً، وبعدها بثلاثة أشهر تقريباً يبدأ بالمشي، لا تظهري أي غضب أو توتر بسبب تأخر طفلك في المشي ولكن إذا زاد الأمر عن حده ولم يستجب الطفل نهائياً، استشيري الطبيب

تمارين تساعد الطفل على المشي

مثل.. تدليك رجل الطفل بعد الاستحمام بماء دافئ، لتقوية العظام وتحفيز عضلات الرجلين على الوقوف والمشي ارمي بلعبة ذات ألوان جذابة ولافتة للنظر في الغرفة بعيداً عن طفلك، ليحاول المشي والوصول إلى اللعبة قومي بتشغيل الأغاني والموسيقى، حيث يحاول الطفل الرقص معها، ورفع جسده وخفضه مع نغمات الموسيقى، مما يعمل على تقوية عضلات القدمين والساقين العبي مع طفلك الكرة حتى يتعلم أن يركل الكرة، ما يساعده على تقوية عضلات الساقين الدخول في سباق مع الطفل على الإمساك بالأشياء، لتحفيزه على الزحف والمشي مع الوقت دراسات طبية تقول: إن الطفل الطبيعي يحتاج إلى نحو 1000 ساعة من التمرين على المشي، حتى يستطيع المشي بمفرده لمسافات طويلة

ينصح في البداية بأن يمشي الطفل حافي القدمين

علامات تدل على قرب المشي

مثل قدرة الطفل على الحفاظ على توازنه...وقوف الطفل بالاستناد على شيء ما، مثل الكرسي أو المنضدة محاولة الطفل الوقوف بمفرده دون مساعدة أحد أو شيء، لبضع ثوانٍ، ثم جلوسه على الأرض بسرعة مشي الطفل خطوتين ثم الجلوس، تركيز الطفل والتفاعل مع الموسيقى، ومحاولة رفع جسمه وخفضه كأنه يرقص على الأغاني استخدام الطفل يديه وقدميه لمحاولة تسلق الأشياء. قدرة الطفل على الحفاظ على توازنه لبضع ثوانٍ

تأثير الشمس على مشي الطفل

أسرع طريقة تساعد على مشي الطفل مبكراً؛ أن يتعرض الطفل للشمس كثيراً؛ للحصول على فيتامين د اللازم لتقوية العظام وسرعة المشي دون تقوس

أن يتعرض الطفل إلى الشمس في الصباح الباكر قبل العاشرة. أو بعد العصر في الساعة الرابعة تقريباً؛ لحمايته من الإصابة بلين العظام أو الهشاشة

يجب إعطاء الطفل الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الألبان، والجبن، ومساعدته على الجلوس بمفرده منذ الشهر السادس

تدريب الطفل على الوقوف

ويتم ذلك عند بلوغه العام الأول من عمره، ليبدأ في المشي في عمر الـ 14 شهراً تقريباً

يجب الثناء على محاولات الطفل في المشي، وتشجيعه بالتصفيق والابتسامة، لينجح في المشي بمفرده

إشراك الطفل في النشاطات المختلفة في المنزل، ومطالبته بالقيام بتنفيذ مهام أو أوامر معينة

تدريب الطفل على الحفاظ على توازنه. يمكن منافسة الطفل على الزحف أو المشي؛ لتشجيعه على المشي مبكراً

اشتري له ألعاباً يستطيع جرها ودفعها أو المشي معها، فهذا يزيد من تحفيزه على المشي.. أو ضعي بمستوى طوله بعض الألعاب أو الأشياء الجاذبة للانتباه

ألقي بعض الأشياء على الأرض على مسافة بعيدة عنه، واطلبي منه أن يذهب إليها مشياً ويعطيها لكِ

أطعمة تساعد الطفل على المشي بسرعة

إعطاء الطفل وجبات تحتوي على الكالسيوم..مفيد للعظام

من المهم إعطاؤه الوجبات التي تحتوي على:

الكالسيوم والبروتين والفيتامينات؛ كالحليب ومشتقاته من الجبن؛ لاحتوائها على الكالسيوم المفيد للعظام

البيض؛ لأنه غني بالبروتين، والخضروات والفواكه؛ مثل البروكلي، الجزر المسلوق، الموز، الأفوكادو، البرتقال، وغيرها

النشويات الموجودة في البطاطس، والبطاطا الحلوة، والأرز، والمكرونة، والبليلة، إضافة للبروتينات النباتية الموجودة في البقوليات؛ مثل الفول والعدس المسلوق جيداً

البروتين الحيواني الموجود في الدجاج، والأسماك؛ مثل التونة والسلمون والسردين، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون

اذهبي مع طفلكِ إلى المناطق المفتوحة

الأماكن المفتوحة تحفز الطفل على الإسراع في خطوات المشي