كورونا يحصد 40 وفاة في ليبيا.. ماذا عن الإصابات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة فقط.

وأكدت السلطات تسجيل 2914 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1014 شخصًا خلال الفترة نفسها.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 969 إصابة و221 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 37 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 249 ألفًا و114 شخصًا، بينهم 54 ألفًا و627 حالة نشطة، ووفاة 3509 أشخاص.

وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.





