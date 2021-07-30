موسكو: ارتداء القفازات "إلزامي" في المتاجر والأماكن العامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفعت موسكو، الجمعة، إلزاماً يقضي بارتداء القفازات في الأماكن العامة والمحال مع بقاء حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية أدنى من 4000 حالة يومياً.

وسجلت موسكو، الجمعة، 3481 إصابة جديدة و76 وفاة رغم أن عدد الإصابات اليومية على مستوى البلاد، والذي بلغ 23564 إصابة، ظل قريباً من المستويات المسجلة في بداية الشهر، في حين بلغ عدد الوفيات 794 على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورغم ذلك، قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن عدد الإصابات الذي تم رصده في موسكو أقل 2.2 مرة مما كان عليه في ذروة موجة الإصابات في النصف الثاني من يونيو/حزيران، في انتشار أرجعته السلطات لسلالة "دلتا" المتحورة وبطء وتيرة التطعيم.

وأطلقت السلطات في موسكو منذ ذلك الحين ما وصفته بالحملة الناجحة لتطعيم مزيد من الناس.

وقال سوبيانين إن تحسن الوضع شجع السلطات على رفع الإلزام بارتداء القفازات في المتاجر ووسائل النقل العام وغيرها من الأماكن العامة.

وعلى أرض الواقع، لم يكن كثير من سكان موسكو يلتزمون بهذا رغم أن السلطات سعت لتطبيق هذا الإجراء بصرامة وتغريم من يتجاهله.

وقال سوبيانين في تدوينة أعلن فيها عن المستجدات: "لا يزال استخدام الكمامات لحماية الجهاز التنفسي إلزامياً". وحث الناس على تلقي التطعيم.