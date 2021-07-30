شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب اجراء تحليل صورة الدم للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأطفال أجراء تحليل فحص الدم للكشف عن بعض المشكلات الصحية أبرزها الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، ويطلب الأطباء إجراء اختبارات الدم للتحقق من أشياء مثل مستويات الجلوكوز أو الهيموجلوبين أو خلايا الدم البيضاء يمكن أن يساعدهم هذا في اكتشاف مشاكل مثل مرض أو حالة طبية في بعض الأحيان، يمكن أن تساعدهم اختبارات الدم في معرفة مدى جودة عمل أحد الأعضاء مثل الكبد أو الكلى، وفقا لتقرير لموقع kidshealth .

ما هو تعداد الدم الكامل؟

اختبار تعداد الدم الكامل (CBC) هو اختبار دم يساعد الأطباء على التحقق من مستوى أنواع مختلفة من الخلايا في الدم يقيس CBC:

خلايا الدم الحمراء التي توصل الأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة.

خلايا الدم البيضاء التي تساعد في مكافحة الالتهابات.

الصفائح الدموية والتي تساعد على تجلط الدم لوقف النزيف.

لماذا يتم اختبار CBC للأطفال؟

يمكن إجراء فحص CBC كجزء من الفحص الروتيني للكشف عن المشكلات أو لأن الطفل ليس على ما يرام يمكن أن توفر مستويات خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية للأطباء معلومات حول المشكلات المحتملة مثل فقر الدم والالتهابات والالتهابات والحالات الأخرى.

كيف يجب أن يستعد الطفل لـ CBC؟

يجب أن يكون طفلك قادرًا على تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي ما لم يخضع أيضًا لاختبارات أخرى تتطلب الصيام مسبقًا أخبر طبيبك عن أي أدوية يتناولها طفلك لأن بعض الأدوية قد تؤثر على نتائج الاختبار أخبر الطبيب أيضًا إذا كان طفلك قد خضع لعملية نقل دم يمكن أن تؤثر هذه على CBC.

هل هناك أي مخاطر من CBCs؟

CBC هو إجراء آمن مع الحد الأدنى من المخاطر قد يشعر بعض الأطفال بالإغماء أو الدوار من الاختبار قلة من الأطفال والمراهقين لديهم خوف شديد من الإبر إذا كان طفلك قلقًا ، فتحدث مع الطبيب قبل الاختبار حول طرق تسهيل الإجراء.

من الشائع ظهور كدمة صغيرة أو وجع خفيف حول موقع فحص الدم ويمكن أن تستمر لبضعة أيام، احصل على رعاية طبية لطفلك إذا تفاقم الشعور بعدم الراحة أو استمر لفترة أطول.