شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة لمرض الصفراء تتسبب فى إصفرار لسان طفل كندى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى طفل يبلغ من العمر 12 عامًا من اضطراب تسبب في ظهور لسانه باللون الأصفر، الأمر الذى اكتشفه عندما ذهب إلى المستشفى بعد معاناته من التهاب فى الحلق، وبول داكن، وآلام في البطن، وشحوب في الجلد، لعدة أيام، وفقًا لموقع Live Scienc.

وحدد فريق من الأطباء بمستشفى أطفال فى تورنتو، بكندا، أن الصبي يعاني من اليرقان "الصفراء"، وهي حالة تسبب عادة اصفرار الجلد وبياض العينين، والبول الداكن.



تحول اللسان للون الاصفر

وكان الصبي بالفعل يعاني من اصفرار بياض عينيه، ولكن كان لديه لسان أصفر فاتح، ويمكن أن يكون من أعراض اليرقان في حالات نادرة، ووفقا لموقع "العربية"، التي وضحت أنه يمكن لعدد من الأشياء العادية أيضًا تحويل اللسان إلى اللون الأصفر، مثل جفاف الفم وأدوية معينة وسوء نظافة الفم.

ووفقًا للمعاهد الوطنية البريطانية للصحة NIH، يحدث اليرقان عندما تتراكم مادة كيميائية صفراء تسمى البيليروبين في الجسم، ويتكون البيليروبين أثناء الانهيار الطبيعي لخلايا الدم الحمراء.



اجراء الاختبار

وبعد إجراء عدد من الاختبارات، توصل الأطباء إلى أن سلسلة نادرة من الأحداث أدت إلى اصفرار لون لسان الصبى، الذى كان يعاني من فقر الدم، كما أصيب بعدوى بفيروس إبشتاين بار، وهو فيروس شائع يصيب عادة الأشخاص في مرحلة الطفولة ويسبب أعراضًا خفيفة، لكنه يرتبط أيضًا بعدد من أمراض المناعة الذاتية.

وبعد اختبارات الدم، تم الكشف عن وجود جسم مضاد معين يمكن أن يتسبب في تكسير خلايا الدم الحمراء بوتيرة سريعة، وتم تشخيص حالة الصبي بأنه مصاب بمرض الراصات الباردة، وهو اضطراب نادر في المناعة الذاتية يهاجم فيه الجهاز المناعي للشخص نفسه ويدمر خلايا الدم الحمراء.