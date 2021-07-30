شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف ومشاكله..تعرف على طرق علاج البقع الشمسية والسيطرة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاكل الجلد في الصيف عديدة والبقع الشمسية واحدة منها وهي عبارة عن بقع مسطحة داكنة دائمة تظهر على مناطق الجلد التي تتعرض لأشعة الشمس بشكل متكرر، البقع الشمسية غير ضارة ولكن يمكن الخلط بينها وبين أعراض أكثر خطورة مثل سرطان الجلد.

بينما يمكن لأي شخص تطوير هذه البقع، إلا أنها شائعة بشكل خاص في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة فوق سن الأربعين، وخاصة أولئك الذين يقضون وقتًا طويلاً في الشمس، تلعب الوراثة دورًا أيضًا ، لذا فإن وجود تاريخ عائلي للبقع الشمسية يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بها، وفقا لتقرير لموقع INSIDER.

تُعرف البقع الشمسية أيضًا بالبقع العمرية والنمش الشمسي وبقع الكبد على الرغم من أنها لا علاقة لها بوظائف الكبد، البقع الشمسية هي علامات دائمة غير ضارة، لذلك لا داعي لإزالتها لأسباب صحية. ومع ذلك، إذا كنت لا تحب مظهرها، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لتفتيحها.

كيفية التخلص من البقع الشمسية

هناك علاجات موضعية وإجراءات جلدية يمكنها تفتيح مظهر البقع الشمسية ومع ذلك ، من الأفضل دائمًا استشارة طبيب أمراض جلدية لتحديد الطريقة الأفضل بالنسبة لك.

6 علاجات شائعة لتقليل ظهور البقع الشمسية:

1. الكريمات الموضعية:

الكريمات الموضعية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على فيتامين سي وحمض الريتينويك والهيدروكينون وعامل التبييض وحمض الأزيليك وحمض الكوجيك ومستخلص عرق السوس وحمض الترانيكساميك يمكن لهذه المكونات أن تخفف البقع الموجودة تدريجيًا وتقلل من إنتاج الميلانين.

2. علاجات الليزر:

العلاجات بالليزر مفيدة جدًا لتقليل ظهور البقع الشمسية يتم إجراء هذه العلاجات من قبل أطباء الأمراض الجلدية إنها تعمل من خلال استهداف وتدمير الخلايا الموجودة تحت سطح الجلد التي تنتج الميلانين يمكنك توقع رؤية النتائج بعد جلستين أو ثلاث جلسات.

3. العلاج بالتبريد:

العلاج بالتبريد هو إجراء يقوم فيه طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك بوضع النيتروجين السائل على المناطق المصطبغة لبضع ثوان يقوم النيتروجين بتجميد المنطقة ويدمر الميلانين الزائد ، مما يجعل الجلد يبدو أفتح بمجرد شفاءه.

4. تسحيج الجلد:

يتضمن هذا الإجراء استخدام فرشاة ميكانيكية لإزالة البقع العمرية ، مما يسمح للبشرة الجديدة بالنمو في مكانها قد يحتاج طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك إلى إجراء العملية عدة مرات قبل أن ترى النتائج.

5. التقشير الدقيق للجلد:

التقشير الدقيق للجلد أقل عدوانية من تسحيج الجلد قد تحتاج إلى تكرار ذلك على مدار عدة أشهر لتقليل ظهور البقع الشمسية يمكن أن يكون أكثر فعالية إذا تم دمجه مع التقشير الكيميائي.

6. التقشير الكيميائي:

يتضمن هذا الإجراء وضع محلول كيميائي على بشرتك لإزالة الطبقة العليا ، المعروفة أيضًا باسم البشرة ، مما يسمح للجلد الجديد بالنمو في مكانه.