شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تبحث عن إنقاص الوزن.. مارس التمارين الرياضية وقلل الملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحصول على بطن مسطحة لا يعزز مظهرك فحسب، بل هو أيضًا مؤشر على الصحة الجيدة، ولكننا نعلم جميعًا أن هذا الأمر ليس سهلًا، فلابد من ممارسة تمارين معينة مع الالتزام بنظام غذائى صحى لتحقيق هذا الهدف، ويرصد التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا"، مجموعة من الأشياء يمكنك القيام بها للحصول على بطن مشدودة.



نط الحبل

نط الحبل

نط الحبل ليس مجرد نشاط ممتع ولكنه تمرين رائع، حيث أن الجسم كله يشارك بهذا التمرين كما يمكنك القيام به في أي وقت وأي مكان فلا يحتاج سوى حبل النط فقط.



تمرين القرفصاء

تمرين القرفصاء

يعتبر التمرين طريقة رائعة لإضافة المزيد من القوة للجسم، ويمكن أن يساعد أداء تمرين القرفصاء على زيادة قوة عضلات البطن وشدها.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على البوتاسيوم مع الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة وتساعد فى إنقاص الوزن، يحتوي خل التفاح على خصائص مطهرة تقتل السموم والبكتيريا الضارة فى الجسم.

ووجدت بعض الدراسات أن خل التفاح هو مشروب محتمل لفقدان الوزن، إنه مشروب منخفض السعرات الحرارية ويساعد على قمع تراكم الدهون خاصة فى منطقة البطن، كما يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول ويساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، كل هذا بدوره يساعد على التخلص من الوزن الزائد.



ملح

تقليل استهلاك الملح

يعزز الملح احتباس الماء فى الجسم، لذلك من المهم التقليل من استهلاكه للتخلص من الماء الزائد بما يفيد خطط إنقاص الوزن لديك.



تمارين الدائرة

تمارين الدائرة

يعد التدريب الدائري رائعًا لبناء العضلات وحرق الدهون في نفس الوقت، مثل تمارين الضغط والاندفاع والسحب، حيث يساعدك ذلك على حرق حوالي 500-600 سعرة حرارية في الأسبوع.