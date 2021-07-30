شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى شرب القهوة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبي القهوة، فإنها تساعد فى تحسين المزاج على الفور وتزيد من يقظتك ونشاطك والقضاء على النعاس، ولكن هل يمكن أن يكون للإفراط في تناول القهوة أي آثار جانبية على جسمك؟ فالإفراط في أي شيء سيء ونفس الشيء ينطبق على القهوة، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أو انديا"، تعرف على أضرار الإفراط بتناول القهوة.

نوبات القلق

إذا تم تناول القهوة باعتدال، يمكن أن تكبح نوبات القلق ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يكون له آثار عكسية، شرب الكثير من القهوة يوميًا يمكن أن يثير قلقك وقد يجعلك تشعر بمزيد من التوتر، حيث أن كوب واحد من القهوة يحتوي على حوالي 80-140 مجم من الكافيين، ويقال أن تناول أكثر من 500 مجم من الكافيين يمكن أن يثير القلق والتوتر.



اضرار الافراط بالقهوة

الآرق

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين خاصة أثناء الليل وقبل ساعات قليلة من النوم، إلى اضطراب جدول نومك والتسبب في الآرق على المدى الطويل.

اضطراب المعدة

من المعروف أن القهوة لها تأثير ملين على الجسم، هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يفضلون القهوة في الصباح الباكر لتخفيف حركات الأمعاء، تساعد القهوة في إفراز هرمون يسمى الجاسترين مما يسرع من نشاط القولون، ولكن الإفراط فيها خلال النهار قد تببب لك اضطرابًا في المعدة.

تقلبات ضغط الدم

قد يؤدي تناول الكثير من فناجين القهوة يوميًا أيضًا إلى تذبذب ضغط الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الشرايين بمرور الوقت مما قد يحد من تدفق الدم إلى قلبك ويعرض جسمك لخطر الإصابة بسكتة قلبية، إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فعليك أن تكون حذرًا بشكل المضاعفات الناتجة عن تناول الكافيين لأنه يمكن أن يزيد من خطر ارتفاعه.



القهوة

سرعة ضربات القلب

تناول الكثير من القهوة له تأثير محفز على جسمك مما يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع، يمكن أن تسبب هذه الجرعة العالية من الكافيين تغيرًا في ضربات القلب مما يزيد من التوتر والقلق لديك.

الإعياء

على الرغم من أن القهوة توفر دفعة للطاقة لبعض الوقت، إلا أن لها تأثيرات عكسية عندما يترك الكافيين الجسم، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن للقهوة تأثيرًا مرتدًا على الجسم بعد زوال تأثير الكافيين ويمكن أن تجعلك تشعر بالتعب أكثر من ذي قبل.