شكرا لقرائتكم خبر عن التعافى مش نهاية الأمر.. 5 مشاكل صحية بعد كورونا تحتاج لشهور للشفاء منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعافى من الإصابة بفيروس كورونا وأعراضه قد تكون ليست نهاية الأمر فهناك أعراض ومشاكل صحية قد تستمر لعدة أسابيع بل وأشهر لحين الشفاء الكامل، أبرزها مشاكل الرئة الشديدة والإرهاق المستمر والشعور العام بالتعب، ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا أثبتت الدراسات والأبحاث السريرية أن هناك أعراضًا محددة لـكورونا، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً لتختفي

ضيق وصعوبة التنفس

المرضى الذين يعانون من مضاعفات الجهاز التنفسي المرتبطة بـكورونا، فالمعاناة من صعوبة التنفس هي شكوى شائعة ومع ذلك في كثير من الحالات، يمكن أن يكون أيضًا أحد الأعراض التي تزول بعد فترة طويلة، وغالبًا ما يجعل الجسم يعتمد على آلات الدعم الخارجية للتنفس بشكل جيد.

كما لاحظ الباحثون الآن أيضًا أن المعاناة من مشاكل في الجهاز التنفسي يمكن أن تجعل المرضى يعانون من مشاكل مزمنة في وقت لاحق، بما في ذلك ضيق التنفس وتلف الحويصلات الهوائية في الرئتين، وقد تكون هناك حاجة إلى تمارين التنفس المكثفة ودعم الأكسجين لاستئناف وظيفة التنفس الطبيعية.

التعب والإرهاق

الإرهاق والتعب أحد الأعراض المبكرة لكورونا ومتغير دلتا للفيروس على وجه الخصوص، وهذه أيضًا هي الأعراض التي تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء منها، يستمر البعض في الشعور بالتعب لأسابيع بعد الشفاء، في حين أن البعض قد يتدهور تحت الآثار اللاحقة لأشهر لا يقتصر الأمر على إنتاج الجسم للأجسام المضادة بشكل مفرط استجابة للفيروس ، مما يجعله متعبًا ، بل يمكن للجهاز المناعي أيضًا أن يولد السيتوكينات التي قد تؤدي إلى أعراض رهيبة مثل التعب.

تغيرات في الصوت والتهاب الحلق

يُطلق عليه أيضًا صوت كورونا، فيمكن للعديد من الأشخاص الذين يخوضون معركة قاسية مع كورونا ويعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي أن يواجهوا تغييرًا في استعادة الصوت، جنبًا إلى جنب مع السعال المستمر ، والالتهاب المستمر وبحة في الصوت علامة على انتشار الالتهاب ، ويستغرق الأمر بعض الوقت لتهدأ وتهدأ.

على الرغم من اعتبارها تغييرات مؤقتة ، إلا أن التغييرات التي تطرأ على صوتك ، ويمكن ملاحظة الجهود أثناء استخدامه وتشبيهها بالتعافي من الأنفلونزا ومع ذلك، فإن الآثار الجانبية ، على عكس الأنفلونزا ، تعتبر أكثر حدة وتستمر لفترة أطول.

أشارت بعض الدراسات أيضًا إلى أن فقدان الشم والذوق الأعراض الشائعة مع البديل الأصلي للفيروس، يستغرق أيضًا وقتًا طويلاً للعودة إلى طبيعته.

تليف الرئة

يعتبر تليف الرئة الذي يمكن أن يتطور بعد الإصابة بكورونا أحد أحدث الأعراض التي تصيب المدى الطويل، ومع موجة دلتا، أصبح التورط الشديد في الرئة من الأعراض الشديدة للعدوى، ويمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف دائم اعتمادًا على شدة العدوى والمضاعفات، في بعض الأحيان، قد يستغرق التعافي من مضاعفات الجهاز التنفسي مثل هذا وقتًا طويلا وقد يحتاج المرضى إلى رعاية داعمة للسيطرة على الأعراض.

أوجاع وآلام بالجسم

يمكن أن يكون الألم العضلي المصاحب بعدوى كورونا منهكًا للجسم تمامًا ويستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم حله يمكن أن يؤدي الالتهاب الناجم عن السيتوكينات إلى الكثير من الأوجاع والآلام والتيبس حتى بعد محاربة العدوى.