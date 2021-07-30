هل يجب تجنب صفار البيض لفقدان الوزن؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 7 ثواني

يعتبر البيض مصدر ممتاز للبروتين، غني بجميع العناصر الغذائية الأساسية، وهو أفضل رهان إذا كنت تحاول فقدان الوزن أو بناء العضلات.

ومع ذلك، لطالما كان صفار البيض في قلب الجدل. فهو يعتبر غير صحي بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول، وهو مرتبط بمشاكل القلب. ولكن هل يجب عليك حقا عدم تناول صفار البيض أثناء اتباع نظام غذائي لتخفيض الوزن؟

هل الصفار ضار؟

بسبب وجود الكولسترول العالي، يتجاهل الناس صفار البيض معتبرين أنه غير صحي ويأكلون الجزء الأبيض فقط. تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 186 ملليغرام من الكوليسترول، والتي توجد جميعها في صفار البيض. صحيح أن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، ولكنه ليس سيئًا كما يقال.

في الواقع، يحتاج الجسم إلى الكوليسترول لعمل التستوستيرون، مما يساعد على زيادة مستوى الطاقة وبناء العضلات.

البيضة الكاملة مليئة بالعناصر الغذائية المختلفة، في حين أن الجزء الأبيض هو مصدر غني للبروتين. بقية المواد الغذائية موجودة في صفار البيض، فصفار البيض غني بالحديد، فيتامين B2،B12 و D ، والتي تكون مفقودة من بياض البيض. إذا كنت تأكل بياض البيض فقط، فأنت بذلك تفوتك المغذيات الأخرى.

وجدت دراسة أجريت في جامعة كونيتيكت أن الدهون الموجودة في صفار البيض تساعد في الواقع على خفض الكولسترول السيئ من الجسم.

حتى إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، لا تقم برمي صفار البيض إلا إذا نصحك خبير التغذية بذلك.

تخلى عن الفكرة القديمة بأن صفار البيض يشكل خطراً على الصحة، وينبغي التوقف عن تناوله اذا كنت ترغب في فقدان بعض الوزن.

عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، اختر البيض الكامل على بياض البيض.

البيض الكامل منخفض بالسعرات الحرارية والدهون الغذائية الموجودة في البيضة الكاملة يبطئ الامتصاص السريع للبروتين ويبقيك شبعاً لفترة أطول من الزمن. البيض الكامل أيضا غني بالأحماض الأمينية التي تدعم كمال الأجسام.