لضعاف البصر.. احذروا من الرياضة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:22 مساءً - منذ 33 دقيقة

يجب على الأشخاص الذين قاموا بعملية تصحيح الرؤية بالليزر من ممارسة الرياضة التي يكون فيها نشاط بدني مفرط، بحسب تحذير طبيبة العيون الروسية، تاتيانا شيلوفا.

وقالت في مقابلة مع قناة “زفيزدا”: “الأشخاص الذين خضعوا لطرق قديمة لتصحيح الرؤية بالليزر، يمكن اعتبارهم بشكل مشروط فئة معرضة لخطر، لأن التصحيح بالليزر في شكل طريقة الليزك يعتبر خطيرًا من خلال ترقق القرنية، وإنشاء غطاء يطوى للخلف، ويتبخر، ونتيجة لذلك تصبح القرنية ضعيفة جدا”.

كما أوصت جميع الأشخاص الذين يريدون ممارسة الرياضة، بفحص عيونهم، وليس فقط أولئك الذين يعانون من قصر النظر، لأن المشاكل يمكن أن تكون أيضًا في شبكية العين أو القرنية.

وأضافت: “حتى أولئك الذين يرون جيدًا والذين ليس لديهم مشاكل يحتاجون إلى الخضوع لفحص العيون. بالطبع، الفحص ضروري للأشخاص الذين يستخدمون النظارات. في هذه الفئة على وجه الخصوص الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر، قصر النظر واللابؤرية، لأن هذه مجموعة معرضة لخطر التغيرات في شبكية العين والتغيرات في أغشية العين، بما في ذلك القرنية”.