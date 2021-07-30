تمديد "طوارئ كورونا" باليابان.. وزيادة الإصابات تخيم على الأولمبياد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت اليابان، الجمعة، توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل 3 مقاطعات قرب طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية ومقاطعة أوساكا بغرب البلاد.

يأتي ذلك مع زيادة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" على نحو خيّم على الألعاب الصيفية.



وتخضع طوكيو بالفعل لرابع حالة طوارئ منذ بدء الجائحة، وقد أعلنت، الجمعة، تسجيل 3300 حالة جديدة بعد أن بلغ العدد رقماً قياسياً في اليوم السابق وهو 3865.

وبدأت تلك الزيادة في تشكيل ضغوط على النظام الصحي إذ امتلأت بالفعل 64% من الأسرة المخصصة لحالات كوفيد الخطرة في مستشفيات العاصمة.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الإجراءات الجديدة وقال إنها ستسري من 2 أغسطس/آب حتى نهاية الشهر، في حين تقرر تمديد حالة الطوارئ في طوكيو وجزيرة أوكيناوا الجنوبية حتى 31 أغسطس/آب.

وتجنبت اليابان خروج جائحة "كوفيد-19" عن السيطرة منذ بداياتها، لكنها تكافح الآن لاحتواء تفشي السلالة دلتا شديدة العدوى مع تخطي عدد الحالات اليومية على مستوى البلاد العشرة آلاف للمرة الأولى، الخميس، إذ تم تسجيل 10687 إصابة.

وأوضح وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، الذي يقود جهود البلاد للتصدي للجائحة، إن ارتفاع عدد حالات الإصابة لم يصل لذروته، وقال أمام البرلمان: "الموقف بالغ الخطورة".

ونفى سوجا ومنظمو الألعاب الأولمبية أن تكون هناك أي صلة بين الألعاب الصيفية المقامة من 23 يوليو/تموز حتى 8 أغسطس/آب والارتفاع الحاد الذي شهدته البلاد مؤخراً في حالات الإصابة بالمرض.

وأعلن المنظمون، الجمعة، رصد 27 حالة إصابة مرتبطة بالألعاب من بينها 3 حالات بين الرياضيين، مما زاد العدد الإجمالي منذ الأول من يوليو/تموز إلى 220.