فوائد سحرية لمياه الكركم المخمرة  

بيروت - نادين محمد -



استخدم الكركم منذ العصور في المطبخ أغراض الطهي لما له من فوائد صحية بسبب محتواه من الكركمين؛ ثم انتقل الكركم وأصبح مكون أساسي في وصفات العناية بالبشرة لأن محتواه من مضادات الأكسدة يساعد على تجدد الخلايا التالفة من ثم يزيل البقع ويمنحكِ بشرة نضرة وصحية.

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ثمة عدد من وصفات الكركم وطرق استخدامه لأغراض صحية وجمالية، بينها ماء الكركم المُخمر، و المعروف باسم صودا الكركم هو مشروب مخمر منعش ولذيذ، سهل للغاية وسريع التحضير.

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وصفة ماء الكركم المخمر

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المكونات:

من 5 إلى 6 جذور كركم طازجة (لنكهة خفيفة) أو 8 إلى 10 جذور لنكهة قوية

4 لترات من الماء

سكر حسب الرغبة

2 جذور زنجبيل

1 ملعقة صغيرة من الفلفل

2 ليمون

الطريقة:



1. تُقشر جذور الكركم الطازجة.

2. احضري 2 لتر من الماء ليغلي. أضيفي الآن الكركم المبشور والزنجبيل وحبوب الفلفل واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.

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3. يصفى المزيج المغلي ويضاف السكر إلى ماء الكركم ويقلب حتى يذوب.

4. الآن أضفِ 2 لتر المتبقية من الماء واتركه يبرد حتى درجة حرارة الغرفة.

5. الآن أضفِ عصير الليمون.

6. انقلي المزيج إلى البرطمان وأغلقي الغطاء بإحكام.

7. اتركه يتخمر في درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوع إلى أسبوعين. بمجرد ظهور الخليط فقاعات ومذاق لاذع ، انقلي الزجاجة لاستخدامه وتخزينه في الثلاجة.

الفوائد الصحية لمياه الكركم المخمرة:

1- تحتوي على مضادات أكسدة قوية

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الكركم له فوائد عظيمة للبشرة والشعر لأنه من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة. يمكن أن يساعد في تسريع التئام الجروح ، وتهدئة المسام ، والتحكم في نوبات الصدفية ، وهو فعال في علاج الأمراض الجلدية المختلفة بسبب خصائصه المضادة للميكروبات ، والمضادة للالتهابات ،والمضادة للأكسدة. بشكل عام ، له فوائد صحية.

2- يهدئ الالتهاب

يحتوي الكركم على مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية وكل ذلك بسبب محتواه من الكركمين. لديه القدرة على خفض مستويات اثنين من الإنزيمات في الجسم المسؤولة عن التسبب في الالتهاب. بالإضافة إلى ذلك ، فهو مضاد للالتهابات ويساعد في تخفيف أعراض العديد من الأمراض مثل الصداع وآلام المفاصل وحساسية الجلد وقرحة الحلق والألم والتعب.

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3- يحسن وظائف الكبد

الكبد في جسم الإنسان هو عضو داخلي لإزالة السموم، يساعد التخمير هنا في تكسير المواد النباتية غير القابلة للهضم ويقلل من محتوى الكربوهيدرات والسكر إلى حد كبير. أثبتت الدراسات أن مسحوق الكركم المخمر أقوى 1.5 من مسحوق الكركم العادي لأن التخمير يزيد من التوافر الحيوي للكركمين.

4- يوازن مستويات السكر في الدم

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الكركم هو علاج محتمل لمرضى السكر الذين يتمتعون بمقاومة جيدة للأنسولين وارتفاع نسبة السكر في الدم. لقد ثبت أن الكركم يخفض وينظم مستويات السكر في الدم التي تساعد في تحسين تحمل الجلوكوز. ويساعد الكركمين الموجود فيه في تحفيز الهرمونات لتعويض اختلالات السكر في الدم.



