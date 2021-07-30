8 أطعمة ومشروبات شائعة يمكن أن تسبب آلام المعدة 

بيروت - نادين محمد -

هل عانيت من آلام حادة أو انتفاخ مزمن بعد تناول أنواع معينة من الطعام؟ يقول خبراء التغذية إن الغالبية منا يعانون من عدم ارتياح متعلق بالمعدة بشكل يومي، وفي معظم الحالات يرتبط بالطعام وعادات نمط الحياة وممارسة الرياضة.

قد يكون عسر الهضم أحد الأسباب الشائعة لألم المعدة بعد الأكل، ويمكن أن يسبب عسر الهضم ألماً في البطن وانتفاخاً وشعوراً بالامتلاء بعد تناول الطعام.

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يمكن أن تسبب أنواع معينة من الطعام تسبب آلاماً في المعدة والغازات والانتفاخ، مما قد يؤثر سلباً على صحتنا العقلية والجسدية. إليك أبرز الأعراض والأسباب والعلاجات المنزلية.

1. الخضار النيئة

خاصة الطماطم والخرشوف والبطاطس والباذنجان ممكن أن يسبب عدم ارتياح في المعدة ومشاكل في الأمعاء، تزيد خضروات الحمضيات، وخاصة الطماطم، من إنتاج الحمض في معدتك بينما تقلل الضغط في العضلة العاصرة للمريء السفلية مما يؤدي إلى حدوث حرقة في المعدة أيضاً.

2. الأطعمة الغنية بالألياف

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تزيد خضروات الحمضيات، وخاصة الطماطم، من إنتاج الحمض في معدتك بينما تقلل الضغط في العضلة العاصرة للمريء السفلية، مما يؤدي إلى حدوث حرقة في المعدة أيضاً، وتعتبر الأطعمة الغنية بالألياف صحية ولكن يجب استهلاكها بكميات محدودة فقط؛ لأن الألياف الزائدة يمكن أن تؤدي إلى آلام المعدة والانتفاخ. حاول تجنب الأطعمة الغنية بالألياف قبل التمرين مباشرة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الأمعاء أو تقلصات في المعدة أثناء التمرين، وتشمل بعض الأطعمة الغنية بالألياف البقوليات والمكسرات والفواكه مثل الموز والتفاح وما إلى ذلك.

3. مضغ العلكة

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تشير الدراسات إلى أن مضغ العلكة بشكل متكرر يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة، وقد يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة القولون العصبي (IBS). يمكن أن يتسبب مضغ العلكة في ابتلاع الجيوب الهوائية، مما قد يسبب ألماً في البطن وانتفاخاً، وتحتوي العلكة أيضاً على محليات صناعية قد تؤدي إلى آلام في المعدة.

4. الألبان

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يمكن لمنتجات الألبان أن تهيج المعدة وتسبب آلاماً في البطن، ويرجع ذلك أساساً إلى وجود اللاكتوز ويعد اللاكتوز نوعاً من السكر يتحلل في جسمك إلى طاقة بواسطة إنزيم يسمى اللاكتاز. إذا كان الفرد يفتقر إلى اللاكتاز، فإن منتجات الألبان والألبان ستسبب غازات كبيرة وانتفاخاً وإسهالاً. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العديد من أنواع حليب البقر على هرمونات يمكن أن تهيج بطانات المعدة.

5. المشروبات الغازية بانتظام

في قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها، يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية إلى مشاكل في المعدة وتؤدي إلى الغازات. إذا كنت من الأشخاص المعرضين لآلام المعدة، فالتزم بالمشروبات المسطحة، مثل الماء والعصير الطازج.

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6. الأطعمة الحارة

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل بكميات كبيرة إلى تهيج بطانة المريء والمعدة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج الحمض في معدتك بينما يقلل في نفس الوقت الضغط في العضلة العاصرة للمريء مما يؤدي إلى اضطراب المعدة بعض المشاكل الشائعة المتعلقة بالمعدة والتي تسببها الأطعمة الحارة هي التهاب المعدة وقرحة المعدة.

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7. الزبدة

الكثير من الزبدة يمكن أن يؤثر على ميكروبيوم الأمعاء ويسبب آلاماً في المعدة، ويمكنك استخدام زيت الزيتون أو زيت جوز الهند عند الطهي بدلاً من الزبدة.

8. الجلوتين

الجلوتين هو بروتين موجود في العديد من الحبوب، بما في ذلك القمح والشعير وهو شائع في الأطعمة مثل الخبز والمعكرونة والبيتزا والحبوب وتشير الدراسات إلى أن الغلوتين يمكن أن يسبب آلاماً في المعدة، ويؤدي إلى حركات الأمعاء غير الطبيعية والإسهال والتشنج.

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