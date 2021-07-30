شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الرقبة الداكنة.. استخدمى جل الصبار والزبادى وخل التفاح المخفف بالماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى البعض من الرقبة الداكنة وقد يكون السبب الرئيسي لها هو قلة النظافة، وهناك عوامل أخرى قد تسبب الرقبة الداكنة مثل المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل والملوثات في الهواء وحتى مرض السكري، ويمكنك علاج الرقبة الداكنة باستخدام بعض العلاجات المنزلية، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. 5 علاجات منزلية للرقبة الداكنة: 1- جل الصبار

تعمل المعادن والفيتامينات الموجودة في نبات الصبار على تقليل التصبغ عن طريق الحد من إنتاج الميلانين في الجلد، كل ما عليك فعله هو تقطيع ورقة الصبار واستخراج الجل ثم وضعه على الرقبة وفركه جيدًا لبضع دقائق، وبعدها اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء.



جل الصبار

2- خل التفاح

يساعد خل التفاح في إزالة خلايا الجلد الميتة التي تتراكم على الجلد، فقط خذى ملعقتين كبيرتين من خل التفاح وأضيفيها إلى الماء، وباستخدام كرة قطنية ضعيها في المحلول وقومى بتدليك الرقبة لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء العادي.

3- زيت اللوز

يحتوي زيت اللوز على فيتامين هـ وعامل تبييض يساعد كلا العنصرين معًا في تحسين البشرة، خذى بضع قطرات من زيت اللوز وقومى بتدليك الرقبة بنفس الطريقة لبضع دقائق حتى يتمكن الجسم من امتصاص الزيت.



زيت اللوز

4- الزبادي

يحتوي الزبادي على إنزيمات طبيعية تساعد في تفتيح لون البشرة، فقط خذى ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطازج وضعيه على الرقبة، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء.

5- البطاطس

تتمتع البطاطس بخصائص تبييض تعمل على تفتيح البشرة، فقط قومى ببشر حبة بطاطس واعصريها جيدًا ثم ضعى العصير عليها واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسلها بالماء العادي.