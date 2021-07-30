“دلتا” يبدّل نظرية اللقاحات للنساء الحوامل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 ثواني

بعدما استُثنيت الحوامل لوقت طويل من الحصول على اللقاح ضد كورونا، نصحت مجموعة من الأطباء بناء على دراسة بريطانية حديثة لتغير هذه الحقيقة، لا سيما مع انتشار المتحور “دلتا” الذي ظهر لأول مرة في الهند.

ورصدت بيانات نشرتها جامعة أوكسفورد تعرض الحوامل غير المطعمات لخطر أكبر من فصيلة “دلتا”، حيث قد تصاب الأم وجنينها بالفيروس، وفقا لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وتشير الأرقام إلى أن حالة واحدة من كل 10 نساء حوامل يدخلن المستشفى مصابات بأعراض “كوفيد 19” تتطلب عناية مركزة، وتلد واحدة من كل 5 نساء قبل الأوان.

وذكرت الدراسة أنه “لم يتم إدخال أي امرأة حامل تلقت جرعتين من اللقاح إلى المستشفى بسبب كورونا، بين بداية الوباء العام الماضي وأوائل يوليو الجاري”.

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة البروفيسورة ماريان نايت: “تم إدخال حوالي 200 امرأة حامل إلى المستشفى بسبب كورونا الأسبوع الماضي. لا يمكنني أن أؤكد بقوة أكبر على أهمية تطعيم النساء الحوامل من أجل حمايتهن وحماية أطفالهن”.

لكن الأكاديمية حثت “جميع النساء الحوامل” على تلقي لقاحات مضادة لفيروس كورونا، من أجل حماية أنفسهن وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد.

و”إلى أن يتم تطعيمهن، على النساء الحوامل الاستمرار في الانتباه الشديد لإجراءات التباعد الاجتماعي، بما في ذلك ارتداء الأقنعة واتخاذ مسافة مترين والتواجد في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك”.