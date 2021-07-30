"نموذج في مجال التلقيح".. إشادة أفريقية بجهود المغرب لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المغرب أصبح "نموذجا في مجال التلقيح" ضد (كوفيد-19).

وقال مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: "إننا نعترف بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال التلقيح بالقارة الأفريقية فقد أصبح المغرب نموذجا في مجال التلقيح".

وأضاف نكينجاسونج: "كنا سعداء للغاية بقرار المملكة البدء في إنتاج اللقاحات"، مشيدا بهذه المبادرة النبيلة التي أطلقها العاهل المغربي، الملك محمد السادس والتي ستساهم في مكافحة جائحة كوفيد-19 بشكل فعال.

وسلط مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الضوء على الدعم الذي يقدمه المغرب للاتحاد الأفريقي ولهذه الوكالة المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي لمكافحة الجائحة.

وتابع: "لقد كان المغرب حاضرا منذ ظهور الوباء لدعمنا في كل جهودنا وللتعبير عن تضامن فعال تجاه البلدان الأفريقية"، مذكرا في هذا الصدد، بالمساعدة الطبية التي تم إرسالها إلى عدة دول أفريقية بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل تقديم الدعم والمساعدة لها في مكافحة جائحة كوفيد-19.