شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على السوائل بجسمك فى الطقس الحار.. تعرف على أفضل مشروبات تمنحك الترطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على رطوبة الجسم أمر ضرورى خاصة خلال الطقس الحار، ومع عودة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة بعد استقرارها إلى حد كبير في الأيام الماضية، يجب الحرص على ترطيب الجسم، خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر عُرضة لحرارة الشمس لتفادى الإصابة بالجفاف، ونرصد فى هذا التقرير أهم المشروبات التى تحافظ على رطوبة جسمك فى الموجة الحارة، وفقًا لموقع "Healthline".

يعتبر تناول كمية كافية من الماء أمرا ضروريا للتغلب على الجفاف في الموجة الحارة، كما يمكن الحصول على الماء اللازم لترطيب جسمك ليس فقط من تناوله مباشرة وإنما من بعض الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الماء مثل الخيار والبطيخ وغيرها.

يمكنك تناول هذا الميكس من النعناع والليمون لمنح جسمك التبريد اللازم فى الموجة الحارة، حيث إن النعناع مفيد لعمل الجهاز الهضمي وتهدئة الأعصاب، أما الليمون فهو من الحمضيات المرطبة والمنعشة للجسم كما يحارب الإجهاد والتعب بسبب الحرارة الشديدة.

يجب أن تجرب شرب ماء جوز الهند، فهو غني بالمعادن، ويحتوى على نسبة عالية من المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، ويعوض سريعًا السوائل التى يفقدها الجسم نتيجة للإجهاد الناتج عن الطقس الحار.

البطيخ مشروب صيفي مرطب تناول كوب من عصير البطيخ يمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول، كما أنه يحافظ على رطوبة جسمك في الطقس الحار خصوصًا أنه غنى بالفيتامينات والمعادن.

يعتبر تناول عصير البرتقال الطازج بدون سكر مضاف قليل السعرات الحرارية وبديل ممتاز للمشروبات الغازية خاصة مع الموجة الحارة للحفاظ على رطوبة الجسم، فهو غنى بفيتامين سي الذى يعزز مناعة الجسم ويحارب الالتهابات، كما يمنحك شعورًا بالامتلاء لفترة أطول.

إنها حقيقة غير معروفة أن هناك بعض المشروبات تسبب لك الجفاف، حيث يتبادر إلى الأذهان أن تلك المشروبات هى القهوة والمشروبات الغازية السكرية، ولكن أيضًا العصائر التي تحتوى على نسبة عالية من السكر، وكذلك مشروبات الطاقة، والحليب المضاف إليه نكهات، جميعها تسبب الجفاف بالإضافة إلى المشروبات والأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الأملاح التي تسبب فقدان أنسجة الجسم للماء.