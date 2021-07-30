شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض مرض السكر وما طرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى من أخطر الأمراض المزمنة التي تصيب جميع الفئات العمرية دون سابق إنذار، والذى يكون ناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم مصحوبًا بضعف التمثيل الغذائي للبروتينات الدهنية والكربوهيدرات نتيجة قصور وظيفة الأنسولين، و هناك عدة أنواع من مرض السكرى.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Drhealthbenefits، فإن السكرى يمكن أن يهاجم المراهقين والأطفال خاصة مرض السكرى من النوع الثانى، ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات حول الإصابة بمرض السكرى.

لماذا يصاب المراهقون والأطفال بمرض السكرى؟

يهاجم مرض السكري من النوع 2 المراهقون والأطفال بسبب فشل الخلايا التي تعرضت للإنسولين أو عدم قدرتها على الاستجابة للأنسولين بشكل طبيعي ، أو ما يسمى بمقاومة الأنسولين.

ما أبرز الأعراض التي تظهر على الأطفال والمراهقين المصابين بالسكرى؟

تتعدد أعراض والمؤشرات الأولى للإصابة بالسكرى وتشمل: كثرة التبول، وكثرة العطش، والشعور بالجوع، وفقدان الوزن، عدم وضوح الرؤية، والحكة، و"الاعتلال العصبي" المحيطي ، والتهابات المهبل المتكررة، والتعب.

ما أبرز مضاعفات مرض السكرى التي تصيب المرضى من صغار السن؟

يمكن أن تكون التأثيرات طويلة المدى لمرض السكري من النوع 2 على الجسم عاملا رئيسيا لتلف الأعصاب، وتلف العين وتلف الكلى وأمراض القلب التاجية، السكتة الدماغية واضطرابات في الكبد.





كيف تؤثر السمنة في الإصابة بمرض السكرى؟

تسبب السمنة تداخلًا مع عمل الأنسولين، وهو عامل خطر شائع في مرض السكري من النوع 2، حيث ينتج عنها تلف في استجابة الخلية للجلوكوز وخلايا غدة البنكرياس مما يؤدى الى نقص افراز الأنسولين.





كيف يمكن الوقاية من مرض السكرى؟

يمكنك حماية أطفالك من مرض السكرى من خلال إدراج نظام غذائى صحى يعتمد على الخضراوات والالياف والفاكهة، ويتجنب تناول الوجبات السريعة التي تؤثر على كفاءة هرمون الأنسولين، ولابد من ممارسة التمارين الرياضية.