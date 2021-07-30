كورونا حول العالم.. 44 ألف إصابة جديدة بالهند وارتفاع وفيات البرازيل والمكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، وسط تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات إلى 197 مليوناً و385 ألفاً و409 إصابات.



وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و214 ألفاً و933 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 178 مليونا و537 ألفاً و192 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

1318 وفاة جديدة بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، تسجيل 42283 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلاً عن 1318 وفاة بكوفيد-19.

وسجلت البرازيل ما يربو على 19.8 مليون إصابة بالفيروس إجمالاً منذ بدء الجائحة، بينما أظهرت بيانات الوزارة ارتفاع عدد الوفيات الرسمية الإجمالي إلى 554497.





19223 إصابة جديدة و381 وفاة بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، تسجيل 19223 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و381 وفاة.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات في المكسيك إلى مليونين و810097 والوفيات إلى 239997.





64 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إنها سجلت 64 إصابة جديدة بكوفيد-19، الخميس، مقارنة مع 49 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 21 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا من 24 في اليوم السابق.

وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 25، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92875، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





44230 إصابة جديدة بالهند

أظهرت بيانات الحكومة الهندية أن الهند سجلت 44230 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 31.57 مليون.

كما سجلت البلاد 555 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 423217.



