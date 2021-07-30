شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على طرق حماية شعرك من التشابك خلال فصل الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الكثير من الفتيات لتساقط الشعر بسبب تشابكه كثيرا ومحاولة تمشيطه بصعوبة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، والذى يعود السبب من البداية إلى عدم التمشيط اليومى وتهويته دائما.



تشابك الشعر

ووفقا لموقع " the health " الطبى فإن السيدات اللاتى يرتدين غطاء الرأس بصورة مستمرة هن الأكثر عرضة لمشكلة تشابك الشعر، خاصة أن بعضهن يلجأن للنزول يومياً دون تمشيط الشعر، وفى النهاية يؤدى إلى حدوث ضعف فيه وتساقطه، ووضع الموقع وفقا لأحدث الدراسات بعض الحلول الصحية التى يمكن أن تقوم بها المرأة لمنع تشابك الشعر منذ البداية ومن أبرزها :

1 استخدام الزيت المناسب لشعرك .

2 اختيار أنواع السيرم حال عدم الرغبة فى استخدام الزيوت.

3 تمشيط الشعر جيداً قبل ارتداء الحجاب.

ونصح التقليل بالحرص على تهوية الشعر لمن يرتدين غطاء الرأس لفترات طويلة، أو تسريحه بصورة صحيحة قبل ارتدائه، خاصة وأن السيدات اللاتى يرتدين غطاء الرأس يقمن بحماية الشعر نسبيا من أشعة الشمس، إلا أن وضعه لفترات طويلة مع أشعة الشمس يسبب الكثير من المشاكل لفروة الرأس.

من الجدير بالذكر، أن عددا من الدراسات أثبتت أن ضعف البنيان الجسدى والأنيميا تعتبر من أبرز أسباب ضعف الشعر وتشابكه وسقوطه، ولابد من أخذ الفيتامينات اللازمة لتعويض النقص فى الجسم وفقا لما يحدده الطبيب المختص .