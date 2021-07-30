شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ظهور الزوائد الجلدية وأهم طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من المشاكل الجلدية المزعجة التى تسبب حرجا وضيقا لأصحابها، ومن أبرز هذه المشاكل هو ظهور تجمعات أو زوائد جلدية صغيرة جدا على سطح الجلد فى مناطق متفرقة، والتى تنتج بسبب العديد من الأسباب التى لابد من استشارة الطبيب المختص لمعرفتها وطرق العلاج اللازم للحالة.

ووفقا لموقع " the health " الطبى فإن الزوائد الجلدية التى تظهر فى شكل انتفاخات جلدية صغيرة لها أسباب متعددة لظهورها على جسم الإنسان، وتظهر غالبا فى الرقبة وعند الإبط، وكذلك عند جفن العين، ومن أبرز أسباب ظهورها فى الحالات المختلفة هى :

1. للمرأة عند الشهور الأخيرة من الحمل .

2.السمنة .

3. مرض السكرى .

4.تنتشر لدى أصحاب البشرة السمراء .



الحمل

وقال الباحثون إن أغلب الزوائد الجلدية تعتبر من النوع الحميد، ولكن لابد من الابتعاد عن ملامستها كثيرا أو الهرش بها، أو محاولة إزالتها بالأيدى والتى تسبب ألما شديدا والتهاب على الجلد فى المنطقة المصابة، وفى حالة الشعور بأى حكة لابد من استشارة الطبيب المختص، حتى لا يكون هناك أى تحولات مرضية بها .

وأوضح الخبراء أنها تظهر عادة فى منطقة الرقبة والصدر والظهر، وأن العلاج الوحيد لإزالة مثل هذة الزوائد الجلدية هى الليزر، وذلك للقضاء عليها نهائيا ومنع عودتها مرة أخرى، ولكن لابد من علاج السبب حتى لا تنتشر فى مناطق أخرى، كما أنها غير معدية ولا تنتقل بين الأشخاص عند التلامس .