شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عصير الجزر الصحية عديدة.. منها إنقاص الوزن وتحسين المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجزر من الخضراوات الصحية، ويأتي بألوان مختلفة مثل الأحمر والبرتقالي والأرجواني والأصفر، كما أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية، وعصير الجزر من أفضل العصائر المغذية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد عصير الجزر، بحسب موقع " tododisca".

فوائد تناول عصير الجزر يومياً

فوائد عصير الجزر تشمل ما يلى:



فوائد عصير الجزر

-محمل بفيتامين أ

عصير الجزر طريقة سهلة لإضافة بيتا كاروتين إلى نظامك الغذائي، حيث يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ في جسمك ويساعد على تحسين الرؤية الجيدة والحفاظ عليها، كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ في بعض الحالات، إلى العمى الليلي.

-فاعلية مضادات الأكسدة

الجزر مصدر جيد للكاروتينات التي تعمل كمضادات للأكسدة وتساعد على إزالة السموم من الجسم، يمكنك أن تبدأ يومك بكوب من عصير الجزر للحصول على أقصى قدر من الفوائد. تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة وتقلل من الإجهاد التأكسدي، لذا فهي تساعد على تحفيز عملية التمثيل الغذائي أو حرق الدهون.

يمنع السرطان

وفقًا لبعض الدراسات، يمكن أن يمنع استهلاك الجزر أو عصيره المواد المسرطنة من خلال وجود مزيج فعال من العناصر الغذائية الحيوية المختلفة التي يمكن أن تحارب الجذور الحرة الضارة.

نضارة البشرة

قد يكون عصير الجزر أفضل صديق لبشرتك، لن يؤدي تناول كوب من هذا العصير الفعال إلى منع الخطوط الدقيقة والتجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى فحسب، بل سيوفر أيضًا توهجًا صحيًا لبشرتك.

يعمل فيتامين ج ومضادات الأكسدة معًا على إبطاء شيخوخة بشرتك ويساعد أيضًا في الحفاظ عليها صحية لفترة طويلة.



فوائد عصير الجزر

يمنع عسر الهضم

إذا كنت شخصًا يعاني من حركة أمعاء غير منتظمة أو شخصًا يعاني من عسر الهضم، فتناول كوبًا من عصير الجزر يوميًا سيساعدك في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

يحتوي الجزر على مزيج مثالي من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي تساعد على الهضم وتمنع الإمساك.

يساعد على إنقاص الوزن

إذا كنت ترغب في تحفيز عملية التمثيل الغذائي وإزالة السموم من نظامك، فعليك بالتأكيد تضمين عصير الجزر الصحي هذا في نظامك الغذائي اليومي.

نظرًا لوجود الألياف، فإنه يبقيك تشعر بالشبع لفترة طويلة ويتجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام وبالتالي إنقاص الوزن.

تقوية المناعة

عصير الجزر مقوي جيد للمناعة، لن يحمي مزيج الفيتامينات والمعادن الفعالة جسمك من التلف الجذري أو يقلل من الإجهاد التأكسدي فحسب، بل سيزيد أيضًا من قوتك المناعية.

يساعد فيتامين أ ، ج ، ك ، ب 6 ، البوتاسيوم والفوسفور الموجود في الجزر على حمايتك من الفيروسات والبكتيريا المختلفة المسببة للأمراض.

جيد لمرض السكرى

يساعد هذا العصير على تنظيم وتقليل مستوى الجلوكوز المرتفع في الدم يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والسكر ويوصى به لمرضى السكري.

يحافظ على القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يساعد البوتاسيوم الموجود في عصير الجزر على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، كما أنه يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم ويوصى به بشدة للأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول أو الغدة الدرقية.