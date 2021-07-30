شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى طفلك من خشونة المفاصل فى الكبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بخشونة المفاصل هو المرض الأكثر شيوعا عند التقدم فى العمر، ولكن ليس عند الكثير من الأشخاص فكثير من الأحيان نرى أشخاصا تصل لمرحلة الشيخوخة، ولكنها تسير بصحة جيدة دون أى تعب بالمفاصل أو تعرضها للخشونة، ولكى نبنى جيل الأطفال فى صحة جيدة حتى الوصول لمرحلة الكبر لابد من اتباع عدد من الخطوات فى الصغر، وفقا لموقع only my health " الطبى قال إنه لتفادى الإصابة بخشونة أي من مفاصل الجسم عند التقدم فى العمر : أبرز هذة الخطوات هى:

1. ممارسة الرياضة منذ الصغر

2. الحفاظ على الوزن قريب من الوزن المثالى، لمنع الضغط على المفاصل.



الحفاظ على الوزن

3. تجنب الضغط على المفصل وإجهاده .

4. تناول العناصر الغذائية الصحية من الخضراوات والفواكه الطازجة .

5. التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د المفيد لصحة العظام .

وأوضح التقرير، أنه فى حالة الوصول لمرحلة الخشونة يبدأ الطبيب المختص فى طرق متعددة للعلاج ، ومن أبرزها :

1. وصف مضادات الالتهاب على حسب الحالة .

2. الحقن الموضعى بالمادة الزلالية .

3. يكون العلاج أحيانا عن طريق تغيير مفصل الحوض حسب درجة الخشونة .

وقال الموقع، إن استشارة الطبيب المختص مبكرا عند الشعور بأى آلام من أفضل وسائل العلاج المبكر لأى إصابات فى العظام، والتوصل إلى حلول سريعة تقلل من زيادة الالتهاب التى تعوق حركة المفاصل فى حالة تركها لفترات طويلة دون علاج دوائى.

ونصح التقرير بضرورة اتباع الأنظمة الصحية فى تناول الطعام ، والحفاظ دائما على الوزن المثالى الذى يقلل من إجهاد المفاصل والعضلات بالجسم ، حيث إن زيادة الوزن هى السبب الرئيسى فى خشونة المفاصل .