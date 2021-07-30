شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض يجب على المرأة تجنب الحمل حال الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أمراض تصيب القلب يصعب معها تحقيق حلم كل امرأة فى الإنجاب، حيث إن هناك حالات يشكل الحمل فيها خطورة كبيرة.

امراض القلب

ووفقا لموقع " the health " الطبى هناك عددا من أمراض القلب التى تصيب السيدات وممنوع معها الحمل نهائيا، لأنها تؤثر على حياة المرأة، موضحا أن أبرز هذه الأمراض هى :

1. معظم العيوب الخلقية المركبة فى القلب والتى تسبب زرقان فى الجسم ، التى يستحيل معها الحمل لأن الأم قد تتعرض للوفاة.

2. ضيق الصمامات وعدم إجراء عمليات لتغييرها يعد من عوائق الحمل .

3. المرأة التى أجريت عملية الصمامات الصناعية لا يمكن حملها لأنه سيؤدى إلى تشوهات فى الجنين ويفضل منع الحمل .

وأضاف التقرير أن الحمل يؤثر على الدورة الدموية فى الجسم، وفى حالة حمل المرأة يسبب الضغط على القلب، ومن لديهن ضعف فى عضلة القلب يدخلن فى مضاعفات خطيرة، ولفت إلى أن هناك سيدات لديها أمراض طفيفة بالقلب ولكنها تصمم على الحمل، وفى هذه الحالة من الممكن أن يستمر حملها ولكن مع بعض الأمراض وهى ارتجاع متوسط أو فوق المتوسط للصمامات ولابد لها المتابعة الدورية مع طبيب القلب المتخصص .

وتبين أن المرأة المصابة بأمراض القلب لابد أن تقوم باستشارة الطبيب المختص قبل الدخول فى الحمل حتى لا تتعرض لمضاعفات خطيرة تصل بها إلى الوفاة .